Katia e Vittorio è l’ultima coppia ad essere uscita da Temptation Island 2019. Anche loro hanno abbandonato il programma separati, ma sarà stata una decisione definitiva?

Quella tra Katia e Vittorio è stata la coppia più diversa caratterialmente in questa edizione di Temptation Island 2019. Lei molto estroversa e molto appariscente, lui inizialmente molto più chiuso.

Una coppia che ha avuto un percorso in salita e che al falò pur confermando i forti sentimenti è uscita single per le troppe divergenze.

Oggi a un mese di distanza Vittorio conferma la sua scelta. Lui ha più voluto rivedere Katia e non ha voluto parlarle per non ferirla. perchè lui non vuole tornare sui suoi passi. Vittorio dichiara che questo programma gli è servito molto per la sua autostima ammette che si sente con Vanessa

Katia invece dice di essere stata male ma di essere felice di essere uscita sola e di essere delusa da Vittorio che non l’ha più voluta incontrare per parlare. Katia sento la mancanza dell’ex fidanzato, ma lo “shopping” fa passare la tristezza.

Se vuoi restare sempre aggiornato su tutto ciò che riguarda il gossip, le notizie e i video del gf e altri reality clicca qui!

Temptation Island 2019 – il percorso di Vittorio e Katia

Vittorio e Katia arrivano a Temptation Island 2019 per mettere alla prova il loro amore. Il ragazzo ha infatti ha paura che i sentimenti di Katia per lui non siano abbastanza forti e giudicando a posteriori non aveva nemmeno torto.

Durante il suo percorso a Temptation, Vittorio vede Katia avvicinarsi subito ai tentatori e far apprezzamenti sui loro corpi scultorei. A ferire il più fidanzato però sono le parole che la fidanzata rivolge a lui.

Così a quel punto il fidanzato cambia atteggiamento, avvicinandosi anche lui alla tentatrice Vanessa. Lei riesce a dargli la serenità che Katia durante questo ultimo periodo non riusciva più a trasmettergli.

Katia si mostra molto gelosa e sembra abbassare la sua maschera, ma questo non basta. Durante il falò di confronto, spinta da Filippo dichiara il suo amore ma questo non è sufficiente a Vittorio per cambiare idea. Cosa pensate della scelta della coppia?

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI