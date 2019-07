É passato un mese da quando Sabrina e Nicola si sono detti addio al falò. Oggi scopriremo come è proseguita la loro vita. E scopriremo se Nicola ha deciso di tornare con la fidanzata successivamente oppure di iniziare una storia con Maddalena

A Temptation Island 2019 la coppia formata da Sabrina e Nicola è arrivata per vedere se il loro amore era più forte della differenza d’età (dodici anni a favore di lui). Ma la coppia non ha superato la prova e i due sono usciti dal villaggio separati.

Oggi a un mese di distanza i due sono tornati nuovamente insieme. A fare il primo passo è stata Sabrina e dopo un forte abbraccio i due sono tornati insieme, l’amore ha vinto sull’orgoglio. Nicola ammette di essere cambiato molto e di dire in faccia le cose che pensa

Se vuoi restare sempre aggiornato su tutto ciò che riguarda il gossip, le notizie e i video del gf e altri reality clicca qui!

Temptation Island 2019 – Il percorso di Nicola e Sabrina

Il percorso di Nicola e Sabrina a Temptation Island 2019 parte subito in salita per il bel fidanzato che vede la matura compagna avvicinarsi a Giulio Raselli. Per parecchio tempo Nicola osserva, vuole vedere fino a dove si spinge la sua fidanzata con l’ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Il suo carattere un po’ chiuso non gli permette di aprirsi completamente, ma la tentatrice Maddalena è riuscita a fargli provare nuove emozioni e a mettere in discussione i suoi forti sentimenti per Sabrina.

La fidanzata intanto vede andare in fumo le sue speranze con Giulio che la scarica durante il weekend da sogno. Durante il falò di confronto Nicola fa prevalere l’orgoglio: il giovane non riesce a passare sopra la mancanza di rispetto della fidanzata. Nonostante ammetta che quello con Sabrina sia stato il rapporto più importante della sua vita esce dal villaggio single.

Dopo il falò chiede immediatamente di confrontarsi con Maddalena e i due si danno del tempo per conoscersi.

Cosa ne pensate della decisione finale della coppia?

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI=