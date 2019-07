David e Cristina erano l’unica coppia già conosciuta di Temptation Island 2019 e sono stati anche gli unici ad essere usciti dal programma insieme.

Il percorso di David e Cristina a Temptation Island 2019 non è stato semplice: David infatti ha dovuto digerire l’avvicinamento di Cristina al tentatore Sammy. David però come ben ricordiamo ha chiesto il confronto immediato proprio per non perdere la fidanzata, ammettendo le sue colpe e promettendo a Cristina che sarebbe cambiato.

Oggi a un mese di distanza, dopo diverse indiscrezioni che giravano sul web, scopriamo che i due non sono più una coppia. Una rottura nata immediatamente dopo il falò. Cristina oggi è più serena anche se il fatto di rivederlo per prendere i suoi oggetti l’ha messo in crisi. L’ex dama del Trono Over è felice della sua decisione e ora si augura per se di trovare l’amore e un figlio. Lui conferma la sua versione, dicendo che Cristina si era sentita costretta a prendere questa decisione.

Temptation island 2019 il percorso di David e Cristina

David e Cristina sono arrivati a Temptation Island già in crisi, dopo il loro percorso al Trono Over di Uomini e Donne. La coppia aveva infatti continui litigi a causa delle forti differenze caratteriali. L’esuberanza di Cristina, la sua voglia di divertirsi è sempre stata un peso per David.

Ogni occasione, anche la sola presenza dei cani della fidanzata, era già a casa motivo di discussione tra la coppia. Nel suo percorso a Temptation, Cristina si è sentita libera e ha ritrovato il sorriso che negli ultimi tempi sembrava aver perso.

David durante il falò di confronto ha ammesso le sue grandi colpe dichiarando che il loro amore sarebbe stato più forte delle discussioni e delle loro divergenze. Cristina anche se in mezzo a molte titubanze ha deciso di dare una nuova opportunità al fidanzato, nonostante non sembrasse affatto sicura. In queste settimane sono state diverse le voci sul fatto che la coppia dopo un piccolo tentativo si fosse lasciata. Ora sappiamo la verità…

