Insalata di cetrioli aromatica, la ricetta vegana – VIDEO

Insalata di cetrioli aromatica. Una ricetta vegana estiva e gustosa da provare come contorno: ingredienti e passaggi nel video – VIDEO

L’Insalata di cetrioli aromatica è un piatto fresco, genuino e estivo; adatto per accompagnare un secondo piatto ma anche come piatto unico per chi non vuole rinunciare al gusto e alla linea.

I cetrioli, tipici estivi, rendono questa insalata dissetante e rinfrescante. L’aggiunta di peperoncino dona quel pizzico di gusto in più. Il procedimento è semplice anche se la marinatura richiede tempi lunghi. Tutti i passaggi cliccando sul video in alto.

