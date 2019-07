Doppio taglio dei capelli: il nuovo look a chi sta bene?

Il doppio taglio dei capelli è una vera moda che ha conquistato tantissime donne. Scopriamo di cosa si tratta e a chi sta bene

Il doppio taglio è la tendenza del momento, è un look molto particolare. Molte donne famose come Rihanna e Kristen Stewart hanno questo taglio, perchè sono sempre alla ricerca di un look particolare e stravagante. Il doppio taglio che cosa è e a chi sta bene? Scopriamolo insieme.

Il doppio taglio: che cosa è

Il doppio taglio è un look molto particolare, viene realizzato effettuando una rasatura da un lato, da entrambi i lati o solo dietro la nuca.

Il resto dei capelli sono invece molto più lunghi, anche fino alle spalle o addirittura corti con dei ciuffi stravaganti anche di colori diversi.

Esistono due tipologie di capelli doppio taglio:

pixie hair : un taglio di capelli molto corti soprattutto dietro alla nuca con ciuffi “al vento”

un taglio di capelli molto corti soprattutto dietro alla nuca con ciuffi “al vento” bowl cut: capelli a “scodella”, prevede una chioma con contorno netto che incornicia il volto con la frangia.

Il doppio taglio: a chi è adatto?

Il doppio taglio è particolarmente adatto alle donne esili, dal viso minuto e delicato, che vogliono mettere in risalto parti del corpo, come le orecchie, il naso, il collo e il mento. I capelli molto corti sono ideali anche per le donne dai zigomi molto pronunciati o dal taglio degli occhi a mandorla, con questo taglio sicuramente risalteranno di più rispetto ad un taglio medio-lungo.

Se avete un naso molto pronunciato, potete rasare solo da un lato della testa con un ciuffo laterale.

Il pixie hair è adatto alle donne con viso tondo, il ciuffo laterale dona molto, rende il viso più allungato e snello.

Il taglio bowl cut è adatto alle donne che hanno i capelli lisci, fini e poco voluminosi, che presentano lineamenti del viso regolari, senza particolari difetti.

Le donne che sono abituate a portare i capelli legati, sicuramente non riusciranno ad avere i capelli molto corti.

Questo taglio è perfetto alle donne che vogliono asciugare i capelli più velocemente e non vogliono dedicarsi per molto tempo alla loro piega. Con un make-up perfetto potete mettere in risalto il nuovo look.

Un taglio molto corto con una tinta di rosa, lilla o verde è perfetto per le donne molto stravaganti, estroverse e con uno spirito rock e che seguono la moda. Talvolta basta poco per cambiare radicalmente lo stile e il look, basta un semplice taglio o cambio colore dei capelli.

Il doppio taglio è utile per le donne che stanno facendo crescere i capelli dopo averli portati corti, in questa fase di crescita dei capelli, il vostro parrucchiere vi consiglierà di fare qualche scalatura.

Bisogna fissare l’ appuntamento con il proprio hair-stylist ogni 15 giorni, soprattutto per accorciare di qualche millimetro la rasatura, in modo da poter mantenere l’effetto originale. Se vi siete annoiate del doppio taglio, volete un capello un pò più lungo, basta chiedere consiglio al vostro parrucchiere, troverà sicuramente una soluzione.

