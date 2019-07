Astrologia: scopri qual è il lato più oscuro di ogni segno dello zodiaco.

Ogni persona nasconde dentro di se un lato oscuro che la rende per certi versi pericolosa o difficile da prevedere. Ciò può dipendere dal carattere, dal frutto delle esperienze vissute ma in particolar modo dall’influenza che le stelle esercitano su ognuno di noi. Questo lato oscuro, anche se ben nascosto, presto o tardi tende ad emergere e a mostrare lati mai visti o percepiti prima, creando possibili problemi anche nelle interazioni sociali ed è solo conoscendoli a priori che ci si può trovare in qualche modo preparati a riconoscerli e a reagire nel modo più adeguato possibile. Dopo aver visto quali sono i segni zodiacali che sanno amare e quali sono quelli che sanno godersi la vita, oggi scopriremo quindi il lato oscuro di ogni segno dello zodiaco. Ovviamente, trattandosi di un modo di essere legato a come si è nel profondo, il consiglio è quello di controllare anche il profilo l’ascendente dei vari segni, in modo da avere un quadro generale più chiaro.

Oroscopo: un lato oscuro per ogni segno zodiacale

Ariete – L’essere capriccioso

I nati sotto il segno dell’Ariete sono molto presi da se e sicuri delle proprie idee. Incuranti del pericolo si mostrano sin dall’infanzia dei veri attaccabrighe, sempre pronti ad eludere l’autorità per lanciarsi in avventure sempre nuove, non si curano mai delle conseguenze delle proprie azioni e mirano semplicemente a far quello che più gli piace al momento. Il loro lato oscuro è dato da una capacità di impuntarsi così tanti nelle cose da spingerli a sbagliare più e più volte senza mai prenderne atto. A ciò si unisce anche la bellicosità che li contraddistingue e che fa di loro persone portate a sentirsi superiori agli altri, esprimendolo in modi anche irritanti. Si tratta insomma di persone con le quali avere a che fare, alla lunga, può risultare difficile a meno di non essere sulla medesima linea d’onda.

Toro – L’avidità

I nativi del Toro hanno bisogno di sentirsi costantemente appagati, motivo per cui si trovano spesso e volentieri a cercare di ridurre quanto più possibile il dovere per dare ampio spazio al piacere. Il loro lato più oscuro è quello legato all’avidità che li porta spesso a mettere da parte i bisogni degli altri, mostrando un modo di essere decisamente diverso da quello che cercano sempre di mostrare all’inizio. Sebbene rimangano sempre pacati e cordiali nei modi di fare, riescono infatti ad essere molto più egoisti di quanto non si direbbe ad un primo sguardo e tutto senza preoccuparsene minimamente, cosa che può creare una certa distanza anche con le persone a loro più care e che proprio per questo potrebbero sentirsi tagliate fuori o ferite dal loro atteggiamento.

Gemelli – L’orgoglio

In pochi lo crederebbero ma un lato oscuro dei nati sotto il segno dei Gemelli è quello dell’orgoglio. Sebbene si mostrino sempre solari, comprensivi e disponibili con chi hanno intorno, se si sentono punti nell’orgoglio possono cambiare improvvisamente umore, mostrando un lato di se difficile da immaginare. Difficili come pochi, i nativi del segno sono solitamente visti come persone umorali e ciò porta a provare una certa simpatia per loro che tra incertezza e voglia di fare possono arrivare a far quasi tenerezza. È quindi molto difficile inquadrarli quando si irrigidiscono prendendo posizioni anche inattese e tutto solo perché non d’accordo con il modo di fare o di esprimersi altrui. Sicuramente si tratta di un segno da tenere sempre d’occhio e dal quale attendersi di tutto.

Cancro – L’egoismo

I nativi del Cancro amano apparire sempre al meglio e per farlo non esitano a mostrarsi, gentili, dolci e sempre ben disposti verso gli altri. Nel profondo, però, si tratta di persone capricciose, che nutrono desideri particolari circa la propria vita e che dagli altri si aspettano sempre qualcosa che se disatteso può farli cambiare facilmente faccia. Il loro lato oscuro è sicuramente quello dell’egoismo e tende a venir fuori quando si trovano presi in contropiede o, costretti a prendere una decisione immediata, non hanno modo di confezionarla con le buone maniere. In questo caso finiscono sempre con l’irrigidirsi e una volta perso il controllo possono apparire così diversi da come si mostrano solitamente da essere quasi irriconoscibili. Sempre meglio far molta attenzione ai loro sbalzi d’umore, quindi.

Leone – L’egocentrismo

I nati sotto il segno del Leone hanno come grande lato oscuro quello che li spinge a fare tutto sempre e solo con un solo scopo finale ovvero quello di far del bene a se stessi. Per quanto possano mostrarsi interessati agli altri e gentili d’animo, in realtà ciò che gli preme davvero è ottenere dagli altri e dagli eventi stessi quello a cui ambiscono. Il loro è un meccanismo così ben messo a punto da essere difficile da riconoscere, motivo per cui tendono a piacere sempre a tutti e a risultare convincenti nel loro voler vedere tutti felici. E si può dire che per certi versi, quando la cosa non gli costa molto, sono davvero disposti a darsi per gli altri, cosa che li fa sentire in pace con se stessi. Il problema è che in caso di pericolo o di bisogno non si fermeranno mai neppure a pensare mettendo se stessi al primo posto. Cosa da tenere sempre a mente se si ha a che fare con loro.

Vergine – L’odio

Ebbene si, i nativi della Vergine hanno un lato oscuro che li porta persino ad odiare se le cose non vanno come invece vorrebbero. Spesso negativi come pochi tendono ad avere una visione distorta della vita e ciò li rende più propensi a provare sentimenti negativi non solo per le situazioni spiacevoli che si trovano a vivere ma anche per le persone che li circondano. Purtroppo non è una cosa che fanno di proposito (almeno non sempre) ma che gli scaturisce da dentro, portandoli a vivere male e a mostrare questo lato di se con troppa irruenza, lasciando spiazzati coloro che ci si trovano in mezzo senza avere idea di come ci sono finiti. Meglio ricordarsene sempre, specie quando li si vede più ombrosi del solito.

