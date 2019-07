Vittorio Collina chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Vittorio Collina è uno speaker italiano di 31 anni. Lui è nato il 14 Febbraio del 1988 a Rimini, in Emilia Romagna, sotto il segno dell’acquario ed è alto 185 centimetri circa. Dopo aver conseguito il diploma ha deciso di proseguire gli studi presso l’Università di Economia del Turismo di Rimini.

Fin da piccolo si appassiona allo sport infatti pratica fintess, sala pesi e calcio. Non sappiamo molto della sua famiglia inoltre sembrerebbe essere figlio unico tuttavia per il momento non abbiamo informazioni precise riguardo la sua famiglia

Nome: Vittorio Collina

Età: 31 anni

Data di nascita: 14 Febbraio 1988

Luogo di nascita: Rimini

Segno zodiacale: Acquario

Titolo di studio: Laurea

Professione: Speaker

Altezza: 185

Peso: /

Account social: Instagram, Facebook

Vittorio Collina: Instagram

Per quanto riguarda i social Vittorio Collina è molto attivo. Il suo profilo Instagram conta 1,5mila followers e 348post, ama condividere foto che riguardano la sua vita lavorativa e la sua vita privata ma anche selfie e video insieme alla sua attuale compagna Katia Fanelli. Il suo profilo ufficiale, se volete seguirlo, è questo qui.

Il 31enne ha un profilo attivo anche su Facebook, ama condividere foto insieme ad amici e parenti, e potete trocare il suo profilo ufficiale qui

Vittorio Collina: vita privata

Vittorio Collina ha una relazione con Katia, i due si sono fidanzati il 21 dicembre del 2016 e adesso dopo tutti questi anni di fidanzamento hanno deciso di mettere alla prova il loro amore. La coppia infatti parteciperà a Temptation Island per riuscire a superare le tentazioni.

Le sue parole di Vittorio non sono state molto incoraggianti, nel corso dell’intervista ha rivelato: “Ho scelto di partecipare per misurare quanto effettivamente mi ama Katia, quello che provo io è un pò di più rispetto a quello che prova lei per me”

Vittorio Collina: carriera

Vittorio Collina nella vita è uno speaker e vocalist per diversi eventi e serate della riviera romagnola. Dalle gare di pattinaggio al Cervellone quiz game fino a serate con deejay della riviera. Nella vita ha lavorato anche presso il noto Rimini Wellness sempre come presentatore e speaker.

Il 31enne è un calciatore infatti gioca in seconda categoria con la squadra Bellariva nella quale ricopre il ruolo di difensore ed è proprio con questa squadra nel 2016/2017 ha vinto il campionato. Vittorio è anche un pilota di droni con brevetto: numerose le foto e i filmati realizzati con il suo drone. Nel 2019 decide di partecipare a Temptation Island 2019, programma condotto da Filippo Bisciglia, per mettere alla prova la sua relazione.

