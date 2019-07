Tina Cipollari, nuovo look opera del famosissimo Federico Fashion Style

Per i suoi capelli Tina Cipollari si è recentemente affidata al più celebre ed estroso dei parrucchieri del piccolo schermo, Federico Fashion Style. Il cambio look è un successo!

Fonte: Instagram @tinacipollarioriginal

Anche lei, l’opinionista per eccellenza, entra a far parte della lunga schiera di vip del piccolo schermo che hanno affidato i propri capelli alle abili mani del parrucchiere più famoso della tv, Federico Fashion Style.

Come si può vedere sul profilo Instagram di quest’ultimo, uno dei suoi più recenti lavori è stato proprio sulla bionda chioma di Tina Cipollari, la vamp di Uomini e Donne.

Per quale look avrà optato il curioso duo? Scopriamolo insieme!

Tina Cipollari affida i suoi capelli a Federico Fashion Style

Foto da Instagram @federico_fashion_style

“Bhe che dire @tinacipollarioriginal cambiamenti ne abbiamo?! New look per Tina con aggiunta di #extensionhair io direi veramente pazzesche! Che ne pensate? #ilsalonedellemeraviglie#federicofashionstyle #tinacipollari#uomoniedonne”

Così Federico Lauri, noto ai più come Federico Fashion Style, annuncia il nome dell’ultima star che si è rivolta a lui per un cambio look all’insegna del biondo a oltranza.

Del resto sono numerose le chiome celebri su cui Federico ha posto le sue abili mani e con risultati decisamente d’effetto. Anche l’opinionista più celebre della tv non poteva dunque fare eccezione e così si è rivolta al celebre parrucchiere per un cambio look che la potesse rendere ancor più vamp.

Certo Tina Cipollari non poteva rinunciare al suo biondo e a quel look un po’ retrò che l’ha resa famosa. Ecco allora che opta per un effetto colpi di sole molto luminose e, soprattutto, per delle estensioni semplicemente mozzafiato.

Anche Federico sembra molto soddisfatto del risultato e, non a caso, sottolinea come le lunghe nuove ciocche di Tina siano semplicemente “pazzesche”.

A voi che ve ne pare? Un cambio look riuscito quello di Tina Cipollari? Certo non è una rivoluzione ma il risultato finale ci sembra decisamente da promuovere.

Ben fatto!

