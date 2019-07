Arriva il momento del confronto tra Nicola e Sabrina, i due fidanzati sembrano essere molto distanti.

È la volta di Sabrina e Nicola, la coppia andata a Temptation Island 2019 per mettersi alla prova perché lei aveva diversi dubbi sulla loro differenza d’età.

Durante il percorso Sabrina si è subito avvicinata al tentatore Giulio Raselli (già corteggiatore a Uomini e Donne). Do lui dice di essere molto attratta sia fisicamente che mentalmente . Nicola per buona parte del percorso è rimasto quasi immobile a guardare la fidanzata corteggiare Giulio fino in fondo, ma alla fine si è avvicinato alla corteggiatrice Maddalena.

Ma ecco che proprio durante il weekend da sogno le cose cambiano: mentre Nicola e Maddalena sono sempre più vicini le cose tra Giulio e Sabrina vanno malissimo. Il tentatore infatti decide di essere sincero e confessare a Sabrina di vederla solamente come amica. Nel ‘Pinnettu’ Nicola osserva la delusione di Sabrina alle parole di Giulio.

Intanto lui prosegue il suo percorso con la single Maddalena e tra loro l’intesa è altissima. Sabrina è infatti certa oramai di averlo perso. La sua reazione dopo averli visti così complici è molto forte piange disperata con Ilaria e Katia, certa però di esserselo voluto.

Temptation island Nicolo e Sabrina un duro confronto

Il confronto di Sabrina e Nicola è molto teso: il giovane parte subito attaccando duramente la fidanzata, dichiarando di avergli mancato di rispetto dal primo giorno. Il giovane continua ad accusare Sabrina e sembra molto sicuro della sua decisione.

Dopo aver visto il percorso di entrambi, i due si parlano e sono certi del fatto che si sono molto amati in passato, ma nessuno sembra essere sicuro del loro futuro e fanno fatica a rispondere alla domanda di Filippo. La prima cosa che dice Sabrina è: “Io voglio che tu sia felice o con me o senza di me”. La grande paura di Nicola è quella di “rincorrersi senza mai raggiungersi”.

Nicola alla domanda di Filippo invece da una risposta certa: “No, non voglio uscire con te” nonostante il sentimento che lo lega a lei, non vuole continuare la storia ed entrambi escono soli.

Prima di andarsene, Nicola chiede di incontrare la single Maddalena. Le spiga la situazione, li capisce e però gli dice di aspettarla fuori perché adesso non è il momento giusto.