Serie A, i calendari: si parte con il botto alla seconda giornata

Stasera alle 19 ci saranno i sorteggi dei calendari di Serie A, intanto le principali squadre di casa nostra sono molto attive sul mercato.

Sole, mare, divertimento. Tra poco non basterà più, perché ricomincerà il campionato e anche l’estate diventerà bollente non soltanto per le temperature meteorologiche. Stasera alle 19 verranno presentati, in diretta streaming e televisiva su Sky, i nuovi calendari della Serie A. Quando, dove e chi affronteranno i nostri beniamini? Lo sapremo tra qualche ora.

Se vuoi rimanere aggiornato sulle principali notizie di sport e spettacolo CLICCA QUI

Nel frattempo, a tenere banco, c’è il calciomercato che altro non è se non il gossip degli amanti del pallone: dove va tizio e chi ha preso caio. Un vero e proprio teorema del pettegolezzo che prende forma non appena c’è una trattativa in atto. In casa nostra, gli affari sono molti, come ogni massimo campionato che si rispetti.

Leggi anche –> Gran Galà del Calcio, Totti alla Leotta: “Ci è rimasto solo il manico”

L’Inter di Conte cerca un attaccante, perché Icardi non basta più: il grande escluso di queste vacanze estive è proprio lui, messo fuori rosa dal nuovo allenatore – insieme al belga Nainggolan – perché “Non incline ai piani della società”. Da capitano ad ospite indesiderato, la vicenda Wanda Nara e la querelle mediatica sul mancato rinnovo contrattuale in nerazzurro insegna, forse. Dunque, Marotta e soci, in attesa di sbolognarlo o a Torino o a Napoli, sono sul mercato per provare a prendere Lukaku e il Cigno di Sarajevo: il giallorosso Edin Dzeko, la strada attualmente sembra in salita per entrambi.

Nella Capitale d’Italia, intanto, la Roma di Fonseca continua a lavorare cercando di integrare i nuovi acquisti al resto del gruppo: bene Mancini, Diawara, Spinazzola e Pau Lopez. Si allena a parte Veretout, arrivato dalla Fiorentina che cerca Mandragora e prova a tenersi stretto Chiesa. Insistenti le pressioni della Juventus.

Serie A: la più attiva sul mercato è la Juventus, da De Ligt al ritorno di Buffon

I bianconeri sono i leader incontrastati: sul campo e nel mercato, con l’arrivo di Sarri – direttamente dal Chelsea – hanno dato vita ad un vero e proprio restyling della “Vecchia Signora”. Adesso ha il volto più giovanile, con gli arrivi di De Ligt, Ramsey, Rabiot che vanno ad unirsi ai vari Ronaldo, Bernardeschi, Mandzukic e quel pizzico di malinconia dato dal ritorno di Buffon dopo ‘l’erasmus’ di un anno in terra francese.

A Torino si lavora anche in uscita, sul mercato ci sono Mandzukic e Higuain che però sembrano impantanati sotto la Mole. Chi sembrerebbe in procinto di partire, invece, è Cutrone che dal Milan sta per passare al Wolverhampton. La Premier League è lo stesso campionato dove potrebbe andare a giocare anche il giovane talento Moise Kean.

Intanto, a Milano – sponda rossonera – si lavora per portare in via Aldo Rossi Angel Correa. Quell’attaccante ex Atletico Madrid che darebbe a Giampaolo la giusta dose di pepe lì davanti, insieme a Piatek e Leao, portoghese del Lille in procinto di approdare a Milanello. Sognando Modric direttamente dal Real Madrid.

Calciomercato: Napoli sogna Icardi, De Rossi alla Bombonera

A proposito di sogni, il Napoli – dopo aver vinto con il Liverpool in amichevole – pensa in grande. Aver battuto i Campioni d’Europa dà nuova linfa alla squadra di Ancelotti che, con una campagna acquisti mirata che – tra gli altri – ha visto l’arrivo di Manolas ed Elmas, sta costruendo una buona base da cui partire la prossima stagione. Magari con uno fra James Rodriguez e Pepè su cui poter contare, anche se la suggestione di un altro argentino sotto il Vesuvio continua a tormentare i partenopei: Mauro Icardi con la maglia del Napoli, infatti, dopo le frizioni in casa Inter, non è un’utopia.

Il grande assente della prossima stagione si chiama Daniele De Rossi, l’ex capitano giallorosso – scaricato da Pallotta – è andato a godersi pregi e difetti della Bombonera Argentina. Il centrocampista di Ostia, infatti, dopo 18 anni di Serie A, giocherà col Boca Juniors.

Insomma, grandi ritorni, partenze inaspettate ed arrivi impensabili. Il campionato italiano sa essere anche questo, per tutto il resto bisognerà aspettare stasera quando finalmente sapremo date, incastri e combinazioni dei match più importanti della stagione 2019-20 che parte ufficialmente il 25 agosto. Buon calcio a tutti!

Tutte le giornate del campionato di Serie A

1° GIORNATA

(A. 25/08 – R. 19/01) Cagliari-Brescia

Fiorentina–Napoli

Verona–Bologna

Inter-Lecce

Parma–Juventus

Roma–Genoa

Sampdoria–Lazio

SPAL-Atalanta

Torino–Sassuolo

Udinese–Milan 2° GIORNATA

(A. 01/09 – R. 26/01) Atalanta-Torino

Bologna-SPAL

Cagliari-Inter

Genoa-Fiorentina

Juventus-Napoli

Lazio-Roma

Lecce-Verona

Milan-Brescia

Sassuolo-Sampdoria

Udinese-Parma 3° GIORNATA

(A. 15/09 – R. 02/02) Brescia-Bologna

Fiorentina-Juventus

Genoa-Atalanta

Verona-Milan

Inter-Udinese

Napoli-Sampdoria

Parma-Cagliari

Roma-Sassuolo

SPAL-Lazio

Torino-Lecce 4° GIORNATA

(A. 22/09 – R. 09/02) Atalanta-Fiorentina

Bologna-Roma

Cagliari-Genoa

Juventus-Verona

Lazio-Parma

Lecce-Napoli

Milan-Inter

Sampdoria-Torino

Sassuolo-SPAL

Udinese-Brescia 5° GIORNATA

(A. 25/09 – R. 16/02) Brescia-Juventus

Fiorentina-Sampdoria

Genoa-Bologna

Verona-Udinese

Inter-Lazio

Napoli-Cagliari

Parma-Sassuolo

Roma-Atalanta

SPAL-Lecce

Torino-Milan 6° GIORNATA

(A. 29/09 – R. 23/02) Cagliari-Verona

Juventus-SPAL

Lazio-Genoa

Lecce-Roma

Milan-Fiorentina

Napoli-Brescia

Parma-Torino

Sampdoria-Inter

Sassuolo-Atalanta

Udinese-Bologna 7° GIORNATA

(A. 06/10 – R. 01/03) Atalanta-Lecce

Bologna-Lazio

Brescia-Sassuolo

Fiorentina-Udinese

Genoa-Milan

Verona-Sampdoria

Inter-Juventus

Roma-Cagliari

SPAL-Parma

Torino-Napoli

8° GIORNATA

(A. 20/10 – R. 08/03) Brescia-Fiorentina

Cagliari-SPAL

Juventus-Bologna

Lazio-Atalanta

Milan-Lecce

Napoli-Verona

Parma-Genoa

Sampdoria-Roma

Sassuolo-Inter

Udinese-Torino 9° GIORNATA

(A. 27/10 – R. 15/03) Atalanta-Udinese

Bologna-Sampdoria

Fiorentina-Lazio

Genoa-Brescia

Verona-Sassuolo

Inter-Parma

Lecce-Juventus

Roma-Milan

SPAL-Napoli

Torino-Cagliari 10° GIORNATA

(A. 30/10 – R. 22/03) Brescia-Inter

Cagliari-Bologna

Juventus-Genoa

Lazio-Torino

Milan-SPAL

Napoli-Atalanta

Parma-Verona

Sampdoria-Lecce

Sassuolo-Fiorentina

Udinese-Roma 11° GIORNATA

(A. 03/11 – R. 05/04) Atalanta-Cagliari

Bologna-Inter

Fiorentina-Parma

Genoa-Udinese

Verona-Brescia

Lecce-Sassuolo

Milan-Lazio

Roma-Napoli

SPAL-Sampdoria

Torino-Juventus 12° GIORNATA

(A. 10/11 – R. 11/04) Brescia-Torino

Cagliari-Fiorentina

Inter-Verona

Juventus-Milan

Lazio-Lecce

Napoli-Genoa

Parma-Roma

Sampdoria-Atalanta

Sassuolo-Bologna

Udinese-SPAL 13° GIORNATA

(A. 24/11 – R. 19/04) Atalanta-Juventus

Bologna-Parma

Verona-Fiorentina

Lecce-Cagliari

Milan-Napoli

Roma-Brescia

Sampdoria-Udinese

Sassuolo-Lazio

SPAL-Genoa

Torino-Inter 14° GIORNATA

(A. 01/12 – R. 22/04) Brescia-Atalanta

Cagliari-Sampdoria

Fiorentina-Lecce

Genoa-Torino

Verona-Roma

Inter-SPAL

Juventus-Sassuolo

Lazio-Udinese

Napoli-Bologna

Parma-Milan

15° GIORNATA

(A. 08/12 – R. 26/04) Atalanta-Verona

Bologna-Milan

Inter-Roma

Lazio-Juventus

Lecce-Genoa

Sampdoria-Parma

Sassuolo-Cagliari

SPAL-Brescia

Torino-Fiorentina

Udinese-Napoli 16° GIORNATA

(A. 15/12 – R. 03/05) Bologna-Atalanta

Brescia-Lecce

Cagliari-Lazio

Fiorentina-Inter

Genoa-Sampdoria

Verona-Torino

Juventus-Udinese

Milan-Sassuolo

Napoli-Parma

Roma-SPAL 17° GIORNATA

(A. 22/12 – R. 10/05) Atalanta-Milan

Fiorentina-Roma

Inter-Genoa

Lazio-Verona

Lecce-Bologna

Parma-Brescia

Sampdoria-Juventus

Sassuolo-Napoli

Torino-SPAL

Udinese-Cagliari 18° GIORNATA

(A. 05/01 – R. 17/05) Atalanta-Parma

Bologna-Fiorentina

Brescia-Lazio

Genoa-Sassuolo

Juventus-Cagliari

Lecce-Udinese

Milan-Sampdoria

Napoli-Inter

Roma-Torino

SPAL-Verona 19° GIORNATA

(A. 12/01 – R. 24/05) Cagliari-Milan

Fiorentina-SPAL

Verona-Genoa

Inter-Atalanta

Lazio-Napoli

Parma-Lecce

Roma-Juventus

Sampdoria-Brescia

Torino-Bologna

Udinese-Sassuolo

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, per restare aggiornati sulle nostre notizie CLICCA QUI