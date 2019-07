Scopri quali sono i segni zodiacali che sanno come godersi la vita e che quelli che, invece, non ci riescono affatto.

Fonte: Istock

La vita è un dono prezioso che andrebbe considerato sempre tale ma il cui valore, a volte a causa dello stress di tutti i giorni, del lavoro e degli impegni quotidiani che portano a distrarsi dalle cose veramente importanti, tende a passare in secondo piano. Saperla vivere al meglio è un arte della quale non tutti dispongono e che come tante altre cose può dipendere, almeno in parte dall’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi. Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali che sanno amare e quali sono quelli che hanno sangue freddo da vendere, scopriremo quali segni dello zodiaco sanno come godersi la vita. Trattandosi di qualcosa che ha a che fare con le emozioni è molto importante controllare anche l’ascendente del profilo, in modo da avere un quadro più completo.

Oroscopo: Segni che sanno godersi la vita e altri che non ci riescono affatto

Fonte: Istock

Ariete – Quelli che sanno godersi decisamente la vita

I nati sotto il segno dell’Ariete vivono in modo molto istintivo, cogliendo al volo ogni possibile occasione di divertimento o di innovazione. Amanti di tutto ciò che può portar loro novità, sono soliti buttarsi nelle situazioni senza pensarci e senza considerarne le possibili ripercussioni. Anche quando finiscono con il farsi male sembrano però non badarci più di tanto, scrollandosi le macerie di dosso per poi ripartire di nuovo. Per certi versi si potrebbe dire di loro che sono superficiali e che tendono a non approfondire mai le cose come dovrebbero. Proprio questo modo di fare, li rende però in grado di accogliere ogni istante di vita come qualcosa di prezioso che vivono per come arriva e del quale sanno sempre trarre i lati positivi.

Fonte: Istock

Toro – Quelli che amano godersi la vita

Per i nativi del Toro godersi la vita è quasi una ragione di vita. Per loro ogni occasione è buona per trarne dei momenti piacevoli e sono sicuramente tra i segni dello zodiaco maggiormente capaci di trasformare anche i momenti più banali in un’occasione per divertirsi o per trarre sensazioni piacevoli. Amanti della buona compagnia, cercano sempre di ritagliarsi del momenti di relax, persino sul lavoro. Ciò a volte li fa apparire come persone che non amano faticare ma si tratta di un pensiero errato visto che quando c’è da darsi da fare sono più che in grado di impegnarsi e di rendere al meglio. La loro qualità è appunto quella di riuscire ad unire dovere e piacere senza inutili sensi di colpa ed in modo sempre costruttivo e che sia in grado di garantire loro una vita il più possibile priva di inutili stress.

Fonte: Istock

Gemelli – Quelli si godono la vita a giorni alterni

La vita dei nati sotto il segno dei gemelli è una giostra continua fatta di alti e bassi. Ciò li porta a godersi la vita ad intermittenza e in base al loro umore del momento. In base a come si sentono riescono infatti a vivere una determinata situazione sia in modo positivo che negativo ed il bello è che sono così convincenti da arrivare a contagiare anche chi gli sta intorno. Per fortuna, la loro indole allegra e la positività che il più delle volte li contraddistingue fa si che a prevalere sia la capacità di godere dei tanti momenti piacevoli che hanno a disposizione e che nonostante i drammi che tendono spesso a vivere, restano tali, facendoli vivere alti e bassi emotivi che, nonostante tutto, sembrano non scalfire mai il loro animo sensibile e al contempo volto a tutto ciò che è bello.

Fonte: Istock

Cancro – Quelli che cercano di godersi la vita

Non si può dire che i nativi del Cancro non abbiano amore per la vita o che non cerchino di coglierne ogni momento positivo possibile. Il loro problema è che spesso si fanno accecare dalle loro emozioni, finendo per perdere di vista momenti che potrebbero vivere sicuramente in modo migliore. Per fortuna, hanno dalla loro la capacità di riprendersi in fretta e di ricominciare sempre da capo cercando ogni volta di migliorare le cose. Certo, con meno emotività i risultati potrebbero essere migliori, ciò nonostante a forza di provare riescono sempre a trovare un modo.

Fonte: Istock

Leone – Quelli che si godono la vita pur dandosi delle regole

I nati sotto il segno del Leone sono sorprendentemente in grado di equilibrare al massimo dovere e piacere. Sebbene abbiano sempre un piano ben definito per tutto ciò che fanno, riescono infatti a crearsi dei momenti in grado di rilassarli e di donargli momenti di gioia. Se lavorano molto non esitano a spendere per se parte dei guadagni, se si sentono stanchi scelgono senza problemi di concedersi una vacanza e se hanno bisogno di una coccola se la fanno senza troppi pensieri. In grado come pochi altri di mettersi al centro del loro mondo, sanno sempre come vivere al meglio la loro vita per la quale si mostrano gioiosi e grati, emanando un senso di positività che pochi altri hanno.

Fonte: Istock

Vergine – Quelli che non sanno godersi la vita

I nativi della Vergine, tra tutti i segni dello zodiaco sono quelli si godono meno la vita. La causa è da ricercare nel loro modo di vedere le cose e nel giudizio costante che hanno su tutto e tutti e che spesso toglie a loro stessi la possibilità di cogliere il bello delle cose. Dagli altri si aspettano sempre il peggio, cercando problemi nascosti in tutto ciò che di bello gli capita. Diffidenti per natura sono sicuramente tra i meno inclini a prendersi delle fregature ma anche tra coloro che meno di tutti riescono ad assaporare le gioie della vita. Un problema che vivono con fatica e per il quale si trovano spesso di pessimo umore e invidiosi di chi, al contrario, riesce a vedere le cose con maggior positività.

