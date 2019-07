Nicola Tedde chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Nicola Tedde ha 31 anni, è nato nel 1988 in Sardegna tuttavia da alcuni anni si è trasferito ed ora vive insieme alla sua compagna Sabrina a Saluzzo, Cuneo. Purtroppo non sappiamo altre informazioni su di lui poiché sembra essere molto riservato e attento alla sua privacy.

Nicola Tedde ha un account su Instagram che pero risulta essere completamente privato, quindi non è possibile vedere cosa condivide o ricavare informazioni che lo riguardano. Conta 753 followers e 467 post, se volete seguirlo il suo profilo ufficiale è questo qui. Su Facebook ama condividere selfie e foto mentre pratica gli sport che ama ovvero Snowboard e Moutain Bike Race: il suo profilo lo potete trovare qui. È anche un appassionato di Jeep e ama viaggiare.

Nome: Nicola Tedde

Età: 31 anni

Data di nascita: 1988

Luogo di nascita: Sardegna

Segno zodiacale: /

Professione: /

Altezza: 175 cm

Peso: /

Account social: Instagram, Facebook

Nicola Tedde: vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Nicola Tedde sappiamo che ha una compagna, si chiama con Sabrina Martinengo ed ha vent’anni più di lui. I due abitano a Saluzzo e hanno deciso di partecipare al reality show di Canale 5, Temptation Island, per mettere alla prova i lori sentimenti e la loro relazione, per lui è la prima volta in televisione.

Lei nel video di presentazione realizzato per il programma ha affermato: “Sono sempre stata con uomini più grandi di me e mai avrei pensato, un giorno, di stare con uno più giovane. Andando a Temptation Island vorrei capire se continuare ad investire il mio futuro in questa relazione”. Lui dal canto suo ha rivelato: “A me Sono sempre piaciute le donne con qualche anno in più”.

Nicola Tedde: carriera

Sulla carriera e la vita privata di Nicola Tedde purtroppo non abbiamo notizie e dettagli al riguardo. Nel 2019 decide di partecipare, insieme alla sua compagnia Sabrina, a Temptation Island per mettere alla prova il loro rapporto.

Oltre lui e la sua compagna gli altri protagonisti di questa edizione sono: Katia Fanelli e Vittorio Collina, Andrea Filomena e Jessica Battistello, Cristina Incorvaia e David Scarantino, Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco, Massimo Colantoni e Ilaria Teolis.

