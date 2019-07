Meteo martedì 30 luglio: sole ovunque e caldo sopportabile

Nella giornata di martedì atteso un meteo stabile e soleggiato lungo tutta l’Italia con temperature nuovamente in salita ma solo fino a 32°C.

Le ultime giornate di luglio si riveleranno all’insegna del clima stabile e tipicamente estivo dopo un weekend caratterizzato dal brutto tempo con grandine e temporali. Se questo lunedì abbiamo detto addio alla perturbazione, non fosse che lungo l’Appennino al pomeriggio, domani la situazione sarà analoga, con l’anticiclone delle Azzorre che porterà al nord e al centro cieli limpidi e in pianura la colonnina di mercurio fino a 32 °C, mentre sulle Alpi e nell’entroterra del centro potrebbe essere necessario l’ombrello.

Secondo le più recenti previsioni durante la settimana il meteo sarà stabile e soleggiato sulle zone centro-meridionali con temperature all’interno delle medie di stagione o al massimo di qualche grado superiore. Al nord, invece, potrebbe arrivare dell’instabilità con piogge e temporali.

Per sapere che tempo farà e altre curiosità cliccate qui

Le previsioni del 30 luglio nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che si trovano al nord del Paese avranno a che fare con un clima stabile in mattinata e spazi di sereno ampi. Al pomeriggio invece potrebbero verificarsi degli acquazzoni o temporali, in particolare sulle Alpi e gli Appennini. Acqua anche alla sera sull’arco alpino. Secco altrove con cieli limpidi o poco nuvolosi.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali instabilità al pomeriggio con acqua diffusa sulle zone appenniniche, comunque in diminuzione verso la sera quando il cielo si aprirà ovunque, non fosse per delle nuvole qua e là. Sulle altre aree sole, specialmente lungo le coste. Sulla Toscana meteo perlopiù stabile durante il giorno su buona parte del territorio con cieli nel complesso sereni o poco nuvolosi. Qualche pioggia a carattere locale è attesa nel pomeriggio nell’entroterra delle zone più a sud. Alla sera cieli in prevalenza sereni sulla costa e le aree interne.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole sole al mattino. Al pomeriggio qualche acquazzone potrebbe bagnare le aree peninsulari. Asciutto tra la sera e la notte con schiarite ampie ovunque. Sulla Calabria tempo stabile per merito dell’alta pressione. I cieli saranno nel complesso sereni o poco nuvolosi sia durante il giorno, sia alla sera.

Le temperature minime saranno in leggera diminuzione, mentre i valori massimi saranno in crescita.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI