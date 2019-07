Maddalena Vasselli chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Maddalena Vasselli è una rappresentante di una multinazionale di 33 anni, lei è nata nel 1986 a Roma. Nel corso della sua esperienza come tentatrice di Temptation Island 2019 ha dimostrato di essere una ragazza vulcanica, dal carattere forte.

Ha un fratello a cui è molto legata e si che chiama “Giannetto” e una delle sue migliori amiche è Gaia Lucariello, la compagna di Simone Inzaghi. Ci tiene molto alle sue amiche ed è appassionata di moda. Ma scopriamo qualcosa di più sul suo conto.

Nome: Maddalena Vasselli

Età: 33 anni

Data di nascita: 1986

Luogo di nascita: Roma

Segno zodiacale: /

Professione: Rappresentante di una multinazionale

Altezza: /

Peso: /

Maddalena Vasselli: Instagram e vita privata

Per quanto riguarda i social Maddalena Vasselli è molto attiva. Il suo profilo Instagram è seguito da oltre 3,5mila persone e conta solo 22 post, ama condividere shooting fotografici e selfie, sono presenti anche foto insieme ad amici e parenti. Potete trovare il suo profilo ufficiale qui.

Maddalena è single, tuttavia in passato ha avuto alcune storie importanti. Lei ha una figlia di 13 anni che ha avuto quando era una giovane ragazza. Con il padre della piccola Maddalena si è anche sposata, ma il matrimonio non ha funzionato. In passato ha avuto una relazione anche con Federico Manzolli, l’ex marito di Sabrina Ghio, protagonista di Amici di Maria De Filippi e di Uomini e Donne.

Maddalena Vasselli: carriera

Maddalena Vasselli lavora come rappresentante di una multinazionale tuttavia non si sa con precisione quale mansione svolga. La 33enne lavora anche come modella e indossatrice com’è possibile vedere sul suo profilo Instagram

Nel 2019 decide di partecipare a Temptation Island nel ruolo di tentatore, nel corso del programma si avvicina ad Nicola Tedde, fidanzato di Sabrina Martinengo.

