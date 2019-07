Jerry Calà deriso da uno dei tanti esponenti politici del Pd. Le parole non sono piaciute a suo figlio che ha risposto attraverso un post su Facebook

Qualche giorno fa Jerry Calà ha rilasciato un’intervista a Il Giornale durante la quale ha parlato della sua situazione lavorativa in questo momento. Secondo il comico la ragione di alcune offerte lavorative mancate è colpa di alcuni politici: “Forse non odoro di sinistra e non invoglio i registi”.

Le sue parole, diventate virali, non sono andate giù ad alcuni esponenti del Pd tra cui Anna Rita Leonardi, già candidata a sindaco del comune calabrese di Platì per il Partito Democratico. La donna ha usato parole poco gentili per rispondere: “Quella sottospecie di comico fallito di Jerry Calà ci dice che il cinema non lo vuole perché non odora di sinistra. Tranquillizzatelo. Il cinema non lo vuole, semplicemente, perché è un cretino senza talento”

Jerry Calà deriso da esponente del PD: la reazione del figlio

Venuto a conoscenza di tutto, il figlio di Jerry Calà, Johnny di 16 anni, ha espresso il suo parere. Il ragazzo ha pubblicato un messaggio su Facebook: “Caro papà, prima ti volevo una marea di bene. Ora che sei stato insultato da una dirigente del Partito Democratico, te ne voglio ancora di più”

Poi ha proseguito: “Ho ricevuto una valanga di messaggi nelle ultime ore e volevo ringraziare tutte le persone, conoscenti e non, che mi hanno espresso la loro solidarietà. Ciò che mi ha dato fastidio non sono tanto le offese che sono state rivolte a mio padre, quanto il fatto che queste provenissero da una persona che si proclama democratica e quindi pronta a difendere i valori della democrazia. I miei genitori mi hanno sempre insegnato il valore del confronto e del rispetto delle opinioni altrui, perché l’offesa è un’arma a cui solo le persone deboli e ignoranti ricorrono laddove non sono più in grado di motivare il loro pensiero.

Sono quindi preoccupato di vivere in un paese dove coloro che dovrebbero rappresentare la democrazia non sono nemmeno in grado di sostenere un confronto civile, capaci soltanto di ripiegare sull’insulto gratuito. Io sono orgoglioso di mio padre, di ciò che rappresenta come artista e dell’educazione che mi ha dato e vedere tutte queste dimostrazioni d’affetto nei suoi confronti mi ha fatto capire che ad avere torto non è certo lui. Non voglio fare un discorso politico quindi non andrò oltre, concludo con questa fotografia che è emblematica di ciò che mio padre mi ha insegnato: di fronte a certi attacchi la cosa migliore da fare è farsi una bella risata alla faccia di chi vive represso nell’odio e nel disprezzo.”

