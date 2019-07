Ilaria Teolis chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Ilaria Teolis è una ragazza di 24 anni, lei è nata il 28 giugno 1995 a Roma, sotto il segno del Cancro. Frequenta l’istituto Tecnico Industriale Statale Giovanni XXIII di Tor Sapienza a Roma fino al 2014 quando si diploma.

È molto legata agli zii, alle cugine e sopratutto ai suoi genitori: con la madre Luana Raffaeli è molto affettuosa ma anche con i suoi cugini Alessandro e Simone con i quali ha aperto e gestisce la sua attività.

Nome: Ilaria Teolis

Età: 24 anni

Data di nascita: 28 giugno 1995

Luogo di nascita: Roma

Segno zodiacale: Cancro

Titolo di studio: Diploma

Professione: Lavora presso Di Gusto street Food

Altezza: 173 cm

Peso: /

Account social: Instagram, Facebook

Ilaria Teolis: Instagram

Ilaria Teolis non è molto arriva sui social, il suo profilo Instagram è seguito da 1,2 mila followers e conta solo 59 post. Sul suo profilo è solita selfie, foto insieme al suo compagno e davanti al negozio di quest’ultimo, sono presenti anche foto insieme al suo cane. Il suo profilo ufficiale lo potete trovare qui.

La 24enne ha profilo attivo anche su Facebook ama condividere attimi della sua vita privata e sentimentale ma anche foto per pubblicizzare il negozio di Massimo, il suo ragazzo. Il suo profilo lo potete trovare qui

Ilaria Teolis: vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Ilaria Teolis sappiamo che ha una relazione con Massimo Colantoni. La loro relazione è iniziata 3 anni e da qualche tempo convivono, tuttavia stando a quanto affermato dal suo compagno la convivenza non è delle migliori.

Nel video di presentazione realizzato per Temptation Island Massimo afferma: “Mi rendo conto che dentro casa mia non mi sento più me stesso. Non riesco a farmi più una partita alla play station con calma e con serenità, cosa assurda è che non me la riesco a fa!”. Dal canto suo Ilaria ha dichiarato: “In alcune cose lo vedo ancora infantile, vorrei capire se è pronto a fare una famiglia”.

Ilaria Teolis: carriera

Ilaria Teolis lavora nel campo della ristorazione infatti insieme ai suoi cugini gestisce il locale “Di Gusto Street Food” a Roma. La giovane ragazza vanta già delle apparizioni in televisione, infatti ha partecipato anche a due edizioni di Miss Italia, e ha prestato il volto a diverse pubblicità. Ma non è tutto infatti nel 2016 l’abbiamo vista in un famosissimo programma di Canale 5, Ciao Darwin, durante la puntata ha sfilato in intimo

Nel 2019 insieme alla sua fidanzata decide di partecipare a Temptation Island insieme alla sua fidanzata per mettere alla prova la loro lunga storia d’amore. Oltre loro sue le coppie che parteciperanno al programma sono Katia Fanelli e Vittorio Collina, Andrea Filomena e Jessica Battistello, Sabrina Martinengo e Nicola Tedde, Cristina Incorvaia e David Scarantino, Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco

