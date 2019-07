Fitoterapia Fonte: Istock-Photos

Curarsi con i rimedi naturali, non significa che sono meno potenti, l’unico consiglio è di non preparare farmaci naturali fai da te, bisogna affidarsi ad un professionista che sappia consigliare il farmaco giusto.

In fitoterapia è più efficace la polvere totale, che è presente nelle capsule, che possiamo acquistare tranquillamente in farmacie, parafarmacie ed erboristerie.

-Gli estratti come: le tinture, i fluidi o molli o secchi, che vengono ottenuti dalla droga, una pianta medicinale essiccata tramite estrazione con solventi diversi

– Gli infusi che si ottengono versando l’acqua bollente direttamente sulle piante essiccate, facendo macerare per 10 minuti.

-I decotti che si preparano facendo bollire la pianta essiccata nell’acqua, si utilizzano solo le parti dure, come radici, semi, legno e corteccia.

– Gli oli essenziali che si ottengono per distillazione in corrente di vapore.

Come si diventa fitoterapeuti?

Essere un fitoterapeuta o fitoterapista in Italia, significa possedere ottime competenze nel campo della biologia, della chimica, della medicina e della farmacologia. Per diventare fitoterapeuta, bisogna aver conseguito una laurea specialistica in Farmacia o in Chimica e tecnologie farmaceutiche o in Scienze biologiche, professionalizzarsi, fare o un master di II livello o un corso di specializzazione.