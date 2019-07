Cosa può dire un dipinto su di te o la tua personalità? Per comprenderlo fai questo test

L’arte spesso viene presa poco in considerazione ma non dovrebbe essere così. Infatti, se ci pensate, un opera mostra un mondo diverso visto attraverso gli occhi di un artista, una realtà, che attraverso le sue mani, mostra anche a noi. Non a caso, le opere dei più grandi pittori e scultori vengono utilizzate per esaminare epoche, personalità e molto altro.

Nel test che sue ti chiediamo di scegliere uno dei personaggi rappresentati in questo quadro molto famoso: “La Primavera” di Sandro Botticelli, noto artista del Rinascimento italiano. Per fare ciò devi osservare con molta attenzione l’immagine sottostante e dopo fai la tua scelta. Una volta fatto scopri cosa rivela sulla tua personalità, leggendo la descrizione sottostante.

Test personalità: Ecco cosa rivela sulla tua personalità

Photo Credits: diapordiamesupero.com

1 – Mercurio

Se il personaggio che hai scelto è Mercurio, ovvero il dio messaggero degli dei, significa che sei una persona solare, aperta e amichevole. Ami trascorrere il tuo tempo insieme ad amici e familiari. Sei molto timido e questo alla prima apparenza può farti apparire antipatico ma quando ti conoscono per quello che sei ti lasci “andare”.

2 – Le tre Grazie

Se le personaggio che hai scelto sono le Tre Grazie, che simboleggiano tutto quello che di bello e luminoso esiste, significa che ami metterti in gioco e non ti tiri mai indietro. Difficilmente ti fai ingannare.

3 – Venere

Se il personaggio che hai scelto è Venere, ovvero la dea della bellezza e dell’amore, indica che metti l’amore al centro della tua vita. Se stringi un legame esso rimarrà per sempre: difficilmente tradisci gli amici. Sei molto legata alla tua famiglia.

4 – Cupido

Se hai scelto Cupido, Dio dell’amore, significa che ami aiutare le persone che ti circondano. In molti ti chiedono aiuto e consiglio infatti sei una persona saggia che ha una risposta a tutto.

5 – Primavera

Sei hai scelto la Primavera indica che sei una sognatrice e un po’ ingenua poiché convinta che tutto andrà per il meglio. Questo ti rende fragile ed esposta alle delusioni infatti spesso gli altri si approfittano di te.

6 – Flora

Se il personaggio che hai scelto è la ninfa Flora significa che sei una persona a cui non piace apparire e e ti metti sempre in secondo piano, senza ricordare che sei pieno di qualità.

7 – Zefiro

Se il personaggio che hai scelto è Zefiro, il vento che soffia impetuoso e determinato, significa che sei una persona molto sicura e che non ha mai bisogno del consiglio degli altri. Le persone che ti circondano ricorrono a te per le cose importanti.

