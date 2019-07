L’uomo è di fronte o di profilo? La risposta fornisce informazioni sulla tua personalità

Il modo in cui interpretiamo le immagini non è banale. Spesso è sintomatico di paradigmi inconsci legati alla nostra esperienza, ai nostri traumi ed esperienze. Il test di Rorschach viene spesso utilizzato per valutare la personalità dei pazienti psichiatrici. Il modo del soggetto di osservare può essere complesso e rivelare il suo modo di cogliere diversi aspetti della sua vita. È sempre interessante avere tracce che potrebbero parlarci della nostra personalità.

Guarda questa foto: l’uomo lo vedi di profilo o di fronte?

Non riflettere a lungo e fai una scelta spontanea. Non ci sono risposte giuste o sbagliate. Il tuo modo di interpretare l’immagine ti dirà di più sul tuo temperamento.

L’hai visto di fronte

A prima vista, hai visto l’uomo nella foto frontale. Ecco l’interpretazione che possiamo trarre:

– Non hai problemi ad avvicinarti alle persone. Molto socievole e carismatico, fai spesso una buona impressione. Hai il dono di convincere con un atteggiamento piacevole e parole sempre ben scelte. Sei aperto e non esiti mai a correre rischi. Uscire dalla tua zona di comfort non ti spaventa, motivo per cui riesci sempre ad affrontare le sfide che devi affrontare. Ti piace pensare a idee innovative e implementarle.

– Appassionato, preferisci vivere una vita piena di rischi e colpi di scenasacrificando il tuo confort. Ti piace essere alla ribalta e ammirato dai tuoi pari. Divertimento con movimento e sfide, non puoi sopportare la sensazione di stagnazione. Hai un orrore per le persone dipendenti che ti chiedono costantemente qualcosa. Animato da un costante desiderio di libertà, ti piace liberarti dai codici e dai diktat della società per condurre un’esistenza secondo i tuoi valori.

– Ottimista, vedi un’opportunità nel cuore di ogni ostacolo. Questo temperamento ispira e ti fa ammirare nella tua sfera professionale. Il tuo senso di leadership ti porterà a federare le squadre con una mano di maestro.

L’hai visto di profilo

– Un pò timido e riservato, stai attento ad evitare spiacevoli sorprese. Non ti piace sentirti preso alla sprovvista e tendi a sentirti facilmente irritato. Uscire dalla tua zona di comfort non è facile per te e ti senti a tuo agio con una routine su misura alle tue esigenze.

– Pieno e autentico, preferisci dedicare il tuo tempo ad amici scelti. Dedicato, ti sacrifichi sempre quando si tratta di aiutare una persona in una situazione di debolezza. Hai una straordinaria intelligenza emotiva. Ecco perché puoi facilmente valutare le intenzioni e le emozioni di chi ti circonda.

– Osservatore, puoi facilmente fare un passo indietro per analizzare una situazione in modo completo. La tua sensibilità a volte ti fa sentire ferito, ma il tuo senso di resilienza è grande. Puoi facilmente riprenderti dalle avversità con la tua straordinaria intelligenza.

