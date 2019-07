Scopri quali sono i segni zodiacali che hanno sangue freddo e che sanno sempre come gestire le situazioni.

Fonte: Istock

Quando ci si trova coinvolti in determinate situazioni può capitare a tutti di andare nel panico o di agire in modo diverso da come si era immaginato. Ciò dipende dall’ansia che spesso può assalirci e che a sua volta è strettamente legata all’entità con cui si tiene a qualcosa. Per contro, proprio nelle situazioni che si ritengono meno importanti può capitare di agire nel modo corretto, mostrando una calma fuori misura ed una capacità di analisi mai sperimentate prima. Ciò dipende dallo scarso coinvolgimento che in alcune persone consente di concentrarsi meglio e di dare il meglio di se. Come è facile immaginare, questi modi di reagire dipendono almeno in parte dall’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi. Dopo aver visto quali sono i segni zodiacali che sanno amare e quali non accettano chi la pensa in modo diverso, oggi scopriremo quindi quali segni dello zodiaco sanno reagire a sangue freddo e in quali occasioni gli riesce meglio. Trattandosi di un aspetto legato particolarmente al modo di sentire le cose, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da avere un’idea più chiara della situazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Come cambiano i segni zodiacali quando si innamorano

Oroscopo: i segni che hanno sangue freddo e quelli che non ne hanno affatto

Fonte: Istock

Ariete – Quelli con scarso sangue freddo

Non si può dire che i nati sotto il segno dell’Ariete siano persone dotate di sangue freddo. Questo modo di essere si scontra infatti con il loro essere estremamente attivi e istintivi oltre che particolarmente fumini quando le cose non vanno come vorrebbero. Forse, un minimo di sangue freddo emerge nei momenti in cui, presi da una competizione tendono a dare il meglio di se ma si tratta sempre e comunque di casi sporadici nei quali la loro è più che altro una forma di calma apparente. In loro è infatti sempre presente un fuoco che li rende al limite dell’ansioso e che li fa apparire iperattivi e per questo difficilmente in grado di mostrarsi lucidi e tranquilli nei modi di fare e di agire.

Fonte: Istock

Toro – Quelli con un discreto sangue freddo

I nativi del Toro sono noti per essere persone in grado di apparire sempre calme e tranquille. Quando si trovano in una situazione difficile, quindi, riescono quasi sempre ad averne la meglio, appellandosi a tutto il sangue freddo di cui dispongono. Sebbene possano apparire spesso passivi, in realtà, quando si sentono presi in causa sanno sempre come attivarsi per ottenere il meglio, impegnandosi al massimo e trovando sempre le soluzioni più sensate per arrivare alo loro obiettivo. Il loro sangue freddo è dunque così evidente da essere spesso motivo di invidia per chi sta loro intorno, rendendoli in qualche modo confidenti ideali, specie se si è in cerca di consigli per prendere decisioni che riguardano situazioni considerate spinose.

Fonte: Istock

Gemelli – Quelli che non hanno per nulla sangue freddo

I nati sotto il segno dei Gemelli sono troppo presi dal caos che hanno dentro per poter anche pensare di avere del sangue freddo e questo nonostante alle volte siano così imprevedibili da poter sorprendere tutti con riflessioni lucide e accurate. Al di là di situazioni sporadiche, però, restano persone troppo umorali per poter affidare sulla capacità di reazioni moderate e ben ponderate. Quando si trovano in mezzo a problemi improvvisi o a situazioni che non si aspettano tendono infatti ad andare nel panico, cercando tra mille soluzioni ma senza riuscire mai a trovare la calma che servirebbe invece in certi frangenti. Un modo di essere del quale sono ben consapevoli tanto da aver sempre uno o più amici ai quali chiedere consiglio nelle situazioni difficili.

Se vuoi restare sempre aggiornata su tutto ciò che riguarda il tuo segno zodiacale o, più in generale, l’oroscopo CLICCA QUI!

Fonte: Istock

Cancro – Quelli con un sangue freddo quasi inesistente

I nativi del Cancro non amano gli imprevisti e quando vi si imbattono tendono a dare di matto e a prendersela con chiunque hanno intorno. Nel trovare soluzioni ai problemi, tendono quindi a puntare più sull’istinto che sulla ragione. Di rado sono anche in grado di mostrare un certo sangue freddo ma si tratta per lo più di una maschera indossata per l’occasione e sotto la quale ansia e timori sono sempre costanti.

Fonte: Istock

Leone – Quelli con un buon sangue freddo

I nati sotto il segno del Leone sono in grado di prendere le cose con il giusto distacco che è anche quello che poi gli da modo di avere il sangue freddo che sanno sfoggiare in ben più di un’occasione. Sia sul lavoro che nella vita di tutti i giorni sanno sempre come affrontare gli imprevisti, rispondere a chi li prende in contropiede e reagire in tempo utile anche ad eventi inattesi. Tutte doti che li rendono capaci di vivere al meglio il lavoro e di farsi strada nella vita, affrontando ogni imprevisto con calma e con la concentrazione necessaria per spuntarla sempre.

Fonte: Istock

Vergine – Quelli che hanno sangue freddo solo per certe cose

I nativi della Vergine, grazie al loro innato senso pratico sono persone che quando vogliono sanno sfoggiare un certo sangue freddo, mostrandosi capaci di prendere decisioni con la necessaria calma e senza l’intervento di emozioni che, altrimenti potrebbero renderli infelici. Tante volte, però, specie quando si tratta di faccende personali, quelle stesse emozioni che sembrano quasi assenti sul lavoro, tendono a farsi sentire gravando sul loro modo di agire e pensare. Per questo motivo si può dire di loro che pur avendo sangue freddo riescono ad usarlo solo in determinate situazioni.

Clicca su successivo