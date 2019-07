Stasera in tv, sabato 27 luglio: palinsesto della prima serata

Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri tutti i programmi che i principali canali in chiaro vorranno proporti. Arriva il palinsesto televisivo della prima serata!

Stasera in tv: palinsesto sabato 27 luglio

Rai Uno – Techetecheté – Superstar – Pronto, Raffaella? Sono Mina! (Show)

Una staffetta ideale tra le due primedonne della nostra televisione, un dialogo fatto di immagini e suggestioni visive ricreato attraverso le loro più celebri e indimenticabili apparizioni televisive. Le canzoni più belle di Mina e Raffaella Carrà, rivisitate attraverso videoclip tra passato e modernità, ci faranno assaporare ancora una volta tutta la grandezza di queste due regine dello spettacolo.

Rai Due – La doppia immagine dei miei desideri (Film)

Kelly è una madre single, preoccupata per gli scarsi risultati scolastici della figlia Emily. Il modo migliore per aiutarla le sembra quello di trovare un tutor. Assume così il giovane Devin, che, però, inizia ad essere sempre più ossessionato dalla sua somiglianza con una sua ex.

Rai Tre – Cinderella Man, Una Ragione per lottare (Film)

Durante il periodo della grande depressione americana, un giovane pugile irlandese, reduce da una carriera rovinosa, riuscirà a battere il campione del mondo, diventando così un simbolo della speranza per tutta la popolazione.