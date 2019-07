Scopri come cambiano i vari segni zodiacali quando sul loro cammino incontrano l’amore.

Che l’amore cambi le persone è un fatto risaputo. Su questo tema sono stati scritti romanzi, girati film e composte canzoni di ogni genere. Dopotutto, in quanto sentimento in grado di far girare il mondo è quasi normale che arrivi a mutare ciò che tocca rendendo migliori anche persone che fino a poco tempo prima ne erano immuni. Ma come cambia esattamente ognuno di noi? Visto che oltre all’amore anche le stelle hanno una certa influenza su di noi, oggi dopo aver visto quali sono i segni zodiacali che non accettano chi la pensa in modo diverso e quali segni dello zodiaco sono i più misteriosi scopriremo come cambiano i segni zodiacali quando si innamorano. Ovviamente, trattandosi di sentimenti, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente che ha una certa influenza nel modo di mutare di ogni cuore innamorato.

Oroscopo: ecco come cambiano i segni zodiacali quando si innamorano

Ariete – Si fanno più audaci

I nati sotto il segno dell’Ariete sono più propensi a vivere storie di poco conto che a tuffarsi in una storia d’amore. Così, quando si scoprono innamorati finiscono con il bloccarsi per un attimo, incerti su come agire. Ciò può farli apparire insicuri o diversi dal solito ma si tratta solo di un breve momento nel quale devono fare il punto della situazione e prendere confidenza con ciò che provano. Superato questo momento torneranno più allegri e spigliati di prima facendosi, se possibili, ancor più audaci. Prima per conquistare la persona che amano e subito dopo per far si che la storia sia sempre fantastica.

Toro – Diventano estremamente romantici

I nativi del Toro sono persone che fanno fatica a far entrare gli altri nel proprio mondo. Molto uniti alla famiglia, considerano tutti gli altri come un contorno e, fatte le dovute eccezioni verso gli amici che conoscono da sempre, ad un primo sguardo possono apparire poco aperti verso l’esterno. Anche quando si impegnano sentimentalmente lasciano una sorta di distanza che spesso può causare disagio e tensioni e che tende a sparire solo quando si innamorano. Quando sentono il cuore battere per qualcuno, il loro atteggiamento cambia del tutto e diventano molto più intimi, iniziando a mostrarsi a 365 gradi. È quindi facile capire se sono davvero presi da qualcuno perché sarà allora che inizieranno a coinvolgergli in tutti gli aspetti della loro vita, facendogli conoscere parenti e amici intimi e iniziando a considerare la loro metà come parte integrante della famiglia.

Gemelli – Vanno in confusione

Vivaci e comunicativi con tutti, i nati sotto il segno dei Gemelli, tendono ad andare in confusione quando capiscono di essersi innamorati. Il loro umore generalmente instabile tende a peggiorare e si fanno parecchio insicuri e bisognosi di conferme costanti. D’altro canto si rivelano ottimi compagni, sempre pronti a coinvolgere la persona amata in tutto ciò che fanno e desiderosi di vivere insieme quanti più momenti piacevoli possibile, il tutto al fine di costruirsi dei ricordi ed una base di momenti insieme che ai loro occhi è segno di una relazione che funziona e che, pertanto, è destinata a durare.

Cancro – Diventano appiccicosi

I nativi del Cancro sono estremamente romantici ma da un certo punto di vista è come se avessero quasi timore dell’amore. Per questo motivo, tante volte finiscono con il legarsi a persone dalle quali non sono coinvolti al 100%, mantenendo così un certo distacco. Quando subentra l’amore, il primo cambiamento visibile è dato proprio dal modo di rapportarsi che hanno con l’altra persona. La loro gelosia ed il bisogno di attenzioni e conferme costanti tende ad avere la meglio, facendoli apparire insicuri e in qualche modo appiccicosi. Si tratta di qualcosa che spaventa loro per primi, motivo per cui si sentono attaccati per questo, finiscono con il mettersi sulla difensiva, diventando aggressivi. Per un rapporto che funzioni bisogna imparare a prenderli ma quando si trova il giusto equilibrio sanno dare tantissimo amore.

Leone – Si fanno più espansivi ma con riserbo

I nati sotto il segno del Leone hanno sempre il controllo della situazione e riescono in tutto ciò che desiderano. L’unica cosa sulla quale la loro capacità di gestione tende a vacillare sono i sentimenti per i quali sono costretti a sottostare anche al volere altrui. Per questo motivo, fin quando non sono certi di essere ricambiati, possono apparire quasi timidi e sempre restii a lasciarsi andare del tutto. Detto ciò, cercheranno sempre di contrastare questo modo di essere mostrandosi allegri e sorridendo ad ogni parola detta dalla persona amata. Un modo come un altro per mostrare interesse che una volta sicuri di essere ricambiati diventerà una costante, consentendogli di mostrarsi più sicuri di se e fiduciosi nella riuscita della relazione.

Vergine – Chiudendosi in se stessi

I nativi della Vergine sono persone estremamente razionali e fanno una discreta fatica a gestire sentimenti mutevoli e istintivi come l’amore. Quando si rendono conto di essersi innamorati (cosa che può avvenire anche piuttosto tardi), tendono quindi a chiudersi in se stessi e studiare l’altra persona nella speranza di cogliere qualche segnale. È difficile che in assenza di indizi in grado di rassicurarli facciano il primo passo e anche quando ciò accade sarà sempre con molta lentezza. Caratterialmente tenderanno a mostrarsi sempre gli stessi ma un po’ meno giudicanti e più propensi a riempire chi amano di complimenti, non per finzione quanto perché sotto l’energia di un sentimento per loro difficile da capire, tendono a vedere la persona che amano con più positività di quanto non facciano con il resto del mondo.

