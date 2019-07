Wanda Nara le foto hot pubblicate durante la vacanza ad Ibizia, insieme ai suoi figli. Tutto quello che c’è da sapere in un video

Mentre Mauro Icardi si allena Appiano Gentile, in Lombardia, con davanti un destino ancora incerto su moglie, Wanda Nara, si gode momenti di relax ad Ibiza insieme ai figli. Tanto mare, sole e tanti shooting fotografici con scatti sexy e provocanti,

Ed è proprio l’ultima foto in cui l’argentina mostra il suo lato B che ha mandato in visibilio i suoi followers. Lo scatto in pochissimo tempo ha ottenuto molti likes: oltre 300mila. Se volete vedere le foto, potete trovarle qui.

