Le star hanno molti tatuaggi, alcuni in belle vista altri gelosamente celati. Questi ultimi sono spesso vere opere d’arte e anche molto seducenti. Scopriamoli insieme!

Quando si parla di star e tatuaggi si narra di una storia d’amore senza tempo, intensa e fatta di una complicità più che assoluta.

I vip amano decorare il proprio corpo e spesso, scegliendo tra fiori, scritte e affini, lanciano vere e proprie mode. Chi non ha mai visto un tattoo sul corpo del cantante di turno e ha pensato “come lo vorrei anche io”?

In questo profluvio di body art vi son opere più vistose e altre più minima, opere in bella vista e altre più nascoste.

Sono queste ultime che oggi hanno attratto la nostra attenzione: i tatuaggi nascosti delle star. Ne esistono ben più di quanti possiate immaginarne, spesso molto belli e il più delle volte a dir poco seducenti.

Oggi ne scopriamo insieme alcuni che ci hanno colpito particolarmente. Tatuaggi che le nostre star hanno celato tra schiena, costato e collo e che ci hanno fatto semplicemente impazzire.

I tatuaggi segreti delle star

Il tatuaggio seducente per eccellenza è quello che percorre la spina dorsale. Vi hanno ceduto tra le altre Lady Gaga, che sfoggia una affascinantissima rosa appena abbozzata, e Halle Berry che vi ha realizzato un lungo ramo con foglie.

Il tatuaggio di Miss Germanotta è un omaggio alla sua prima e premiata prova d’attrice: A Star Is Born. La rosa che si appoggia al collo e con lo stelo percorre la sua spina dorsale ha tra le sue foglie e spine il titolo La vie en rose, la celebre canzone di Édith Piaf e la prima performance del suo personaggio, Ally, nel film. Il tatuaggio è stato eseguito da Winter Stone, celebre tatuatore delle celeb.

Il ramo di vite che percorre la spina dorsale di Halle Berry pare invece essere un tatuaggio temporaneo: come spiegato dalla stessa attrice ospite del programma televisivo The Late Late Show di James Corden, sarebbe una prova per un film che Halle si accinge a girare.

Verissima è invece la piccola G che campeggia sul collo di Selena Gomez. E’ un tatto che ha destato parecchi punti interrogativi ma, a quanto pare, la G starebbe per Grace, la sorella minore alla quale Selena è particolarmente legata. Dietro la nuca la ragazza sfoggia anche il numero settantasei in cifre romane, tattoo il cui significato è avvolto nel mistero: qualcuno dice che abbiano a che fare con la mamma di Selena che è nata proprio in quest’anno.

Grande scandalo ha destato Kendall Jenner con il suo micro lip tattoo sul labbro inferiore. La scritta «Meow», ossia “miao“, pare esser stata realizzata in una sera in cui la modella aveva bevuto un bicchiere di troppo. A realizzare l’opera è stato uno dei più quotati tatuatori dello star System, Jon Boy di West 4 Tattoo in New York City. Tra i suoi clienti? Justin Bieber, Hailey Baldwin, Kylie Jenner.

Che dire poi di Rihanna? Riri è una fautrice del tattoo a oltranza. Tra le varie opere c’è Iside, dea della maternità e della fertilità nella mitologia egizia, che Rihanna ha dedicato alla nonna Clara.

La cantante ha spiegato su Twitter:

“In onore del mio angelo custode Dolly.” [sua nonna] “Iside – Donna completa – Modello per le future generazioni – #GRANGRANDOLLY – sempre nel mio cuore.”

Ma Rihanna è una vera campionessa di tatuaggi nascosti. Ricordiamo a tal proposito anche la scritta in Tibetano che significa, molto semplicemente, “Lover”, o la mini pistola sul fianco ad altezza seno.

