Stasera in tv: palinsesto venerdì 26 luglio

Rai Uno – Quando parla il cuore (Film)

Un viaggio a New York per aiutare la sorella ad organizzare il matrimonio di sua nipote e un corso di lingua inglese cambieranno la vita di una casalinga, trascurata dal marito e derisa dai figli proprio perché non sa parlare bene la lingue. Imparare l’inglese sarà la via per guadagnare fiducia in se stessa oltre al rispetto degli altri.

Rai Due – Quando l’amore si spezza (Film)

Il desiderio di diventare genitori spingerà una coppia a giocarsi il tutto per tutto. Dopo aver esaurito tutte le altre opzioni, John e Laura Taylor assumono Anna, una donna apparentemente perfetta per far loro da madre surrogata. Ma a volte l’apparenza può anche ingannare.

Rai Tre – La Grande Storia (Documentario)

I luoghi che hanno fatto il Novecento e non solo tornano a parlare grazie al racconto del passato svolto attraverso alcune immagini esclusive e le voci dei protagonisti.

Rete Quattro – Training Day (Film)

Jake Hoyt è appena entrato nell’Unità Narcotici del Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Convinto del ruolo di rilevanza sociale che il suo compito rappresenta, avrà un duro risveglio quando il collega veterano Alonzo Harris cercherà di aprirgli gli occhi, rivelando tutta la propria corruzione.

Canale Cinque – La sai l’ultima? – Digital Edition (Show)

Le tre squadre composte da cinque concorrenti ciascuna e capitanate da Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla sono pronte a sfidarsi fino all’ultima risata.

Italia Uno – Chicago Med – Stagione 3 Episodio 10 – La legge è legge (Telefilm)

Barry si trova coinvolto in una sparatoria. Costretto a intervenire colpisce un uomo che quindi dovrà essere sottoposto a una delicata operazione. La polizia scopre, però, che il porto d’armi di Barry non è in regola e l’uomo finisce così in prigione. Intanto al Med viene ricoverata Lindsay, una ragazzina di quattordici anni sposata con un reverendo.