Meteo sabato 27 luglio: piogge diffuse e temperature in calo

Nella giornata di sabato atteso un meteo instabile al settentrione con ombrelli aperti per temporali. Acqua in diffusione al centro Italia verso la sera.

Per il beneficio della sanità mentale di tutti, il sole cocente e il caldo africano reso ancora più soffocante dall’afa, non dureranno ancora molto, a causa dell’ingresso sulla Penisola di una corrente perturbata che porterà piogge e temporali, nonché un calo importante della colonnina di mercurio. Se questo venerdì si è boccheggiato ancora un po’ in particolare al centro-nord, mentre al settentrione si sono già fatte vedere delle gocce di origine atlantica, domani la situazione sarà incerta anche sulle regioni centrali specialmente alla sera. Ancora asciutto invece al sud.

Secondo le più recenti previsioni il maltempo proseguirà fino al termine del weekend al centro, con temperature al di sotto delle medie di stagione. Dalla prossima settimana tornerà il sole limpido con caldo accettabile.

Le previsioni del 27 luglio nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano al nord dello Stivale avranno a che fare con una perturbazione e forte maltempo specialmente nelle ore pomeridiane. Acquazzoni e temporali a carattere locale, o addirittura nubifragi sono attesi tra la sera e la notte un po’ ovunque.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali nuvole a tratti in mattinata, mentre nelle ore pomeridiane dovrebbe piovere, in particolare nelle aree interne. Brutto tempo alla sera con acquazzoni e temporali diffusi tra la Toscana e l’Umbria, quindi verso la notte anche sul Lazio e le Marche.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole bel tempo con prevalenza di sole specialmente in mattinata sulle zone peninsulari. Nuvolosità più importante al pomeriggio. Cielo a pecorelle alla sera con piogge a carattere locale sulla Calabria e la Sardegna di notte. Sulla Calabria stabilità con schiarite locali alternate a della nuvolosità diffusa. Asciutto anche alla sera. Sulla Sicilia clima stabile per l’intero arco del weekend, con nuvole compatte sabato pomeriggio, pur senza fenomeni importanti. Cieli con nuvole qua e là alla domenica su tutta la regione, ma sempre con tempo secco.

Le temperature sia minime, sia massime saranno in discesa al centro-nord a partire dalla serata.

