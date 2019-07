Fedez torna a prendere in giro sui social la moglie Chiara Ferragni con la complicità del figlio Leone: fans in delirio. Ecco il video virale.

Fedez si diverte a prendere in giro Chiara Ferragni. Nonostante abbia accanto una star mondiale che, dopo aver conquistato il mondo come influencer, è pronta a sbarcare al Festival del cinema di Venezia con il docu-film sulla sua vita, il rapper non rinuncia all’ironia e, dopo aver preso in giro i piedi di Chiara Ferragni, torna a stuzzicare la moglie. Stavolta, però, con la complicità del figlio Leone. “Ha già più senso del ritmo di te” – scrive il rapper alla moglie, riferendosi al figlio che balla in macchina.

