Ondata di calore, i posti ed i giochi migliori per fare l’amore

L’ondata di calore influenza la nostra sessualità. Mentre alcuni hanno una bassa libido, altri non cambiano le loro abitudini sessuali. Quindi, per coloro che non temono i 40°, ecco alcuni consigli per fare l’amore con il caldo senza liquefarsi.

Vi sono, alcuni luoghi privilegiati dove è possibile fare l’amore anche in piena estate col piacere di sempre.

Durante l’ondata di caldo, fa caldo la mattina, fa caldo a mezzogiorno e fa caldo anche la sera. Fa caldo al lavoro, in casa, fuori casa. In breve, fa caldo ovunque, sempre. Per le coppie, è difficile trovare un posto per fare l’amore senza avere la sensazione di sciogliersi come un cubetto di ghiaccio al sole.

La camera da letto sembra una fornace. Di notte, la temperatura non scende sotto i 20 gradi, questa è la definizione stessa dell’ondata di calore. A meno che non ti svegli alle due o alle tre del mattino col fresco, qualsiasi riavvicinamento sembra intollerabile.

Eppure ci sono comunque alcuni posti dove fare l’amore anche quando il mercurio supera i 40 gradi. A condizione, tuttavia, di prendere alcune precauzioni.

1. Sotto la doccia

Accessibile in qualsiasi momento, presente quasi ovunque, la doccia è la soluzione migliore. Con un leggero gocciolio di acqua fredda, la temperatura è molto più sopportabile. Tuttavia, è necessario mostrare un pò di flessibilità e molte precauzioni per evitare scivolamenti e cadute.

2. In piscina

Naturalmente stiamo parlando di una piscina privata, non accessibile a tutti. Al riparo da occhi indiscreti, questo è un luogo che apre le porte al divertimento. Fai attenzione, però, al preservativo non piace l’acqua ed è inutile perché potrebbe scivolare. La piscina è quindi un luogo riservato alle coppie consolidate.

3. Al mare o in montagna

Per coloro che sono già in vacanza, sono disponibili due soluzioni. Se sei piuttosto vicino al mare, allora la spiaggia è il posto che fa per te. Scegli un banco di sabbia molto isolato o privato, al fine di proteggervi da occhi indiscreti. Attenzione ai granelli di sabbia che potrebbe introdursi nel vostro rapporto, renderlo doloroso ma anche una fonte di infezione per le donne.

Per coloro che sono in montagna, più guadagnate quota può guadagnerete un pò di fresco. Un cottage ben ventilato può aumentare la temperatura senza rimpianti.

Giochi sessuali adattati al caldo

È tempo di giocare con i cubetti di ghiaccio! Divertitevi con il partner a passare il cubetto di ghiaccio sul suo corpo e sul membro. Non esitate a leccare la sua pelle bagnata, il contrasto caldo freddo gli piacerà!

Rallentiamo il passo

Cerchiamo di fare il minor numero possibile di acrobazie per sudare il meno possibile. Il rapporto lento è quindi una buona soluzione. Andiamo lentamente, ma sicuramente apprezzeremo di più.

Le posizioni

Il surf è la posizione ideale perché i corpi non sono incollati l’uno all’altro.

L’uomo è seduto, ad esempio su un letto. La partner lo cavalca. Qui è la donna che guida la danza e gestisce il ritmo degli andirivieni.

