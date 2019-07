Stasera in tv, giovedì 25 luglio: palinsesto della prima serata

Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto televisivo, i programmi che i canali in chiaro più seguiti vi proporranno per la prima serata.

Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri i programmi che i principali canali in chiaro ti proporranno per la prima serata di oggi.

Se infatti sei ancora indecisa su quale film, serie tv o show seguire CheDonna.it può aiutarti. Come? Illustrandoti le varie alternative che il palinsesto televisivo potrà proporti.

Stasera in tv: palinsesto giovedì 25 luglio

Rai Uno – Don Matteo – Stagione 11 Episodio 11 – Ancora bambina (Fiction)

Il prete investigatore interpretato da Terence Hill e il fido Maresciallo Cecchini, con il volto di Nino Frassica, tornano per altre indagini affiancati da vecchi e nuovi amici, tra cui: Carlo Conti, nei panni di se stesso, un capitano donna (Maria Chiara Giannetta) e del pm Marco Nardi (Maurizio Lastrico).

Rai Due – Improvviserai (Show)

Alessandro Betti, Maria Di Biase e due amatissimi volti di Rai Due, Gigi e Ross sono i comici che affiancano Ale e Franz in uno spettacolo assai particolare. Niente copione ma solo un auricolare e un suggeritore vip che porterà il gruppo a improvvisare situazioni e personaggi irresistibili. In ogni puntata tanti ospiti a sorpresa renderanno le storie ancora più divertenti e inaspettate.

Rai Tre – Jackie (Film)

Natalie Portman interpreta, nel film di Pablo Larrain premiato per la miglior sceneggiatura a Venezia, Jacqueline Kennedy subito dopo gli spari di Dallas, intenta ad affrontare la perdita del marito.