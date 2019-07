Ormai la cheesecake è diventato un dolce molto utilizzato anche nelle nostre case perché si prepara in maniera semplice e con pochi ingredienti. Oggi ci suggeriamo due ricette sfiziose.

Cheesecake che passione, anche d’inverno. Con queste due ricette vi sveliamo qualche variante sul tema principale utilizzando il kefir, che è buono e fa anche bene al nostro intestino perché aiuta la formazione della flora intestinale.

In pratica non dovete cuocere nulla, se non sciogliere il burro. Serve solo un po’ di pazienza, ma intanto che la torta si raffredda potete tranquillamente fare altro, anche uscire di casa.

Cheesecake al kefir, come si prepara

Una doppia cheesecake golosa e gustosa, da servire anche ai bambini. Ecco come le potete preparare.

Chessecke al kefir e thé matcha

Ingredienti

100 g biscotti tipo Digestive

50 g di burro

50 g di pistacchi sgusciati

1 cucchiaio di thé verde matcha

240 g di yogurt magro

500 g di kefir

100 g di zucchero

8 g di gelatina in fogli

1 cucchiaio di thé verde matcha

acqua

Procedimento



Per creare la base sbriciolate in maniera fine i biscotti e tritate i pistacchi, aggiungendo il cucchiaino di thé matcha e il brurro che avrete fatto fondere a fiamma bassa (oppure al microonde).

Mescolate e versate il composto sul fondo di uno stampo da dolci da 22 centimetri, rivestito di carta forno. Poi fate riposare in frigo per almeno 30 minuti (in freezer ne basta la metà).

A questo punto preparate la crema: fate ammorbidire la gelatina con un po’ d’acqua, poi in una ciotola versate il kefir (meglio quello spalmabile) e lo yogurt, mescolate e aggiungete anche lo zucchero.

Su questo composto versate la gelatina ammollata e poi prendete un terzo della crema nel quale metterete il thé verde.

Tirate fuori la base dal frigo e versate la crema-. Poi rimettete in frigo per almeno un quarto d’ora.

Quando sarà compatta, potete mettere anche la parte di crema al kefir e yogurt con il thé matcha. Lasciate altre due ore e mezza in frigorifero prima di servire.

Cheesecake alla panna e kefir

Ingredienti

40 g di biscotti frollini

80 g di burro

40 g di fiocchi d’avena

40 g di panettone

40 g di farina di cocco

1 confezione di panna da montare da 250 g

100 g di kefir

50 g di zucchero a velo

2 cucchiai di marmellata d’arance

2 cucchiai di scorze d’arancia candite

acqua

Procedimento



Preparate la base: in una ciotola mettete i biscotti sbriciolati, il panettone tagliato a pezzi piccoli (ma nel rest dell’anno va bene anche un pezzetto di ciambella), il cocco, i fiocchi d’avena. Fate

sciogliere il burro sul fuoco basso o nel microonde e unitelo agli ingredienti secchi.

Amalgamate bene e poi distribuite il composto, schiacciandolo delicatamente con il cucchiaio, sul fondo di una tortiera con bordo sganciabile (l’ideale è quella da 22 centimetri) mettendo della carta forno sul fondo. Mettete in freezer per almeno 15 minuti.

A parte montate la panna, arricchita con lo zucchero a velo. Quando è pronta, aggiungete il kefir e continuate a montare fino ad ottenere un prodotto compatto. Quindi togliete la base dal freezer e distribuite sopra tutta la crema livellandola bene.

Mettete la base in freezer per 30 minuti. A quel punto potete decorare con la marmellata, ammorbidita con un paio di cucchiai d’acqua e mescolata con le scorze d’arancia candite Distribuitela sulla cheesecake e mettete in freezer almeno mezz’ora prima di servire.

