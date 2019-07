Scopri quali sono i segni zodiacali che sanno amare e quelli che, invece, non sono bravissimi a farlo.

L’amore è uno dei sentimenti più preziosi e difficili da capire. Ci si innamora a volte senza un perché e seguendo semplicemente il proprio cuore che spinge ad agire per il benessere della persona amata che in quel momento diventa persino più importante del proprio. Eppure non tutti amano allo stesso modo e questo perché sia le emozioni provate che il modo di dimostrarle possono variare sensibilmente da persona a persona.

Visto che, come tante altre cose, la capacità di amare dipende almeno in parte dall’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi, oggi dopo aver visto quali sono i segni zodiacali più misteriosi e come conquistare gli uomini dello zodiaco, scopriremo quali sono i segni dello zodiaco che sanno amare meglio degli altri. Trattandosi di qualcosa che ha a che fare con il modo di sentire, è consigliabile controllare anche il profilo dell’ascendente che darà sicuramente quella nota in più indispensabile per conoscere al meglio le caratteristiche della persona che si vuole capire.

Oroscopo: I segni che sanno amare e quelli che non ne sono affatto capaci

Ariete – Poco capaci di amare

Non è che i nativi dell’Ariete siano incapaci di amare, il loro problema è che lo fanno a modo proprio e mettendosi sempre al centro dell’equazione. Per questo motivo non si potrà mai contare su un sentimento incondizionato e pronto a tutto ma su una forte passione proporzionale a ciò che provano sul momento. In altre parole si può dire che se coinvolti tendono a dare molto ma se si spengono anche di poco iniziano a pensare a se stessi, al punto da poter arrivare persino a tradire. Per questo motivo non rientrano tra i segni zodiacali in grado di amare.

Toro – Decisamente capaci di amare

I nativi del Toro fanno fatica a legarsi ma quando lo fanno è per sempre. Estremamente affezionati al concetto di famiglia, quando pensano di aver trovato la persona giusta iniziano a darle quanto più possono, facendo anche dei sacrifici pur di renderla felice. Attenti e pazienti sanno sempre trovare le parole giuste, facendo da spalla, da amici e ovviamente da amanti. Si configurano quindi tra i segni zodiacali che sanno amare in modo particolare, facendo sentire la persona amata importante e al centro del loro mondo.

Gemelli – (in) Capaci di amare

I nati sotto il segno dei Gemelli sono persone che vivono sempre sulla corda e che amano sentirsi vivi anche attraverso situazioni di incertezza. Questo fa si che in amore risultino piuttosto instabili e per questo non sempre adatti ad amare gli altri. Se trovano qualcuno in grado di prenderli e che sappia stare nelle loro corde, allora possono anche arrivarci vicini ma sempre con il rischio di fare qualche passo falso se presi dalla loro emotività. Per questo motivo, nonostante l’impegno non si possono indicare tra i segni più in grado di amare, dandogli giusto una sufficienza e solo a giorni alterni.

Cancro – Molto capaci di amare

I nativi del Cancro sono così sensibili e innamorati dell’amore stesso che quando pensano di aver trovato la persona giusta riversano su di essa il massimo dei sentimenti. Questo fa si che risultino tra i segni che sanno amare meglio e che sanno come far sentire il partner coccolato e al centro delle loro attenzioni. Certo, la loro personalità lunatica alle volte può creare degli scossoni al rapporto ma non è quasi mai nulla di rilevante, soprattutto perché sanno sempre come farsi perdonare eventuali momenti di crisi, dando il meglio di se in quanto a dolcezza e attenzioni.

Leone – Non proprio capaci di amare

Diciamolo, i nati sotto il segno del Leone amano prima di tutto se stessi. Questo fa si che anche se innamorati non siano mai del tutto in grado di dare la giusta quantità di amore al proprio partner perché costantemente distratti da se stessi. Stare con loro, da questo punto di vista, può essere a tratti complicato. C’è da dire però che quando non sono assorbiti dai troppi pensieri riescono a dare le giuste attenzioni a chi amano, facendosi perdonare per tutte le loro mancanze.

Vergine – Non esattamente capaci di amare

I nativi della Vergine sono troppo concentrati sulla loro visione pessimistica della vita per lasciarsi andare del tutto all’amore. Per questo motivo tendono a mostrarsi spesso rigidi e poco slanciati e questo con ovvie ripercussioni sul rapporto. Inutile dire che il loro modo di essere li rende persone non molto capaci di amare e questo sebbene quando davvero coinvolti sappiano comunque dare le giuste attenzioni alla persona che amano. Attenzioni che tra alti e bassi riescono comunque a trasmettere i loro sentimenti, specie a chi li conosce abbastanza da saper leggere tra le righe.

