Alessia Marcuzzi sarà la prossima conduttrice della seconda edizione di Temptation Island Vip. Tutto quello che c’è da sapere in un video

Alessia Marcuzzi è stata confermata come conduttrice della seconda edizione del reality show di Canale 5. Dopo l’Isola dei Famosi la troveremo al timone di Temptation Island Vip, a confermarlo è il settimanale di gossip Spy.

Il noto giornale riporta: “Sarà Alessia Marcuzzi a condurre la seconda edizione di Temptation Island Vip, il format sui sentimenti di Canale 5. Lo conferma il settimanale Spy nel numero in edicola venerdì 26 luglio.” Poi aggiunge: “Le registrazioni del programma partiranno a fine agosto con la messa in onda prevista per settembre.”

