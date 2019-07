Stasera in tv, mercoledì 24 luglio: palinsesto della prima serata

Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri i programmi che il palinsesto televisivo ha deciso di riservarti per questa sera, film, serie tv e programmi di approfondimento scelti per voi dai principali canali in chiaro.

Foto da iStock

Che cosa vedere questa sera in tv? Se ancora non vi siete informate ma siete estremamente curiose di scoprire quale genere di programma vi terrà compagnia questa sera, continuate a leggere qui su CheDonna.it.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Claudia Cardinale: disavventura per l’attrice in aeroporto a Bologna

Come ogni giorno troverete infatti di seguito un dettagliato elenco di film, serie tv e programmi di approfondimento che i canali in chiaro più seguiti hanno selezionato oggi per voi.

Quale intrattenimento scegliere allora per questo mercoledì sera? A voi l’ardua sentenza.

Il palinsesto tv è servito!

Se vuoi restare aggiornata sul palinsesto televisivo giorno dopo giorno CLICCA QUI!

Stasera in tv: palinsesto mercoledì 24 luglio

Foto da iStock

Rai Uno – SuperQuark (Documentario)

Dall’archeologia alla natura, dalla storia alla tecnologia, dall’economia alla scienza. Il programma di Piero Angela torna più vibrante che mai, con servizi da tutto il mondo a partire da quelli a sfondo storico di Alberto Angela per passare poi alle ultime scoperte dei laboratori delle più importanti università, passando per miniservizi con curiosità da tutto il Pianeta.

Rai Due – Elementary – Stagione 7 Episodio 3 – Il prezzo dell’ammissione (Telefilm)

Sherlock sogna ancora di veder il suo nome riabilitato negli Stati Uniti. Grazie all’aiuto di Morland avrà finalmente una carta importante da giocare: un incontro con il Vicecapo dell’F.B.I.

Rai Tre – Chi l’ha visto? – Speciale 2019 (Attualità)

Per l’ultimo appuntamento di questa estate, la storica trasmissione di servizio pubblico si dedica a ben otto storie, gialli e inchieste, della durata di circa quindici minuti ciascuno, con gli ultimi aggiornamenti sui casi.