Osvaldo e Veera Kinnunen si fidanzati dopo Ballando con le stelle 2019: la reazione di Stefano Oradei ai baci e alle presentazioni in famiglia della coppia.

Scoppia l’amore tra Dani Osvaldo e Veera Kinnunen. Finita l’esperienza sulla pista di Ballando con le stelle 2019 dove hanno incantato tutti dando vita a coreografie sensuali e passionali, la ballerina e l’ex calciatore escono allo scoperto. Tra baci, dediche e pranzi in famiglia, la coppia formata da Osvaldo e Veera è ormai realtà, ma come ha reagito a tutto Stefano Oradei, ballerino di Ballando e maestro di Suor Cristina nell’edizione 2019, ma soprattutto, fidanzato storico della Kinnunen?

Se vuoi restare sempre aggiornato su tutto ciò che riguarda il gossip, le notizie e i video del gf e altri reality clicca qui!

Osvaldo e Veera Kinnunen fidanzati e innamorati: la reazione di Stefano Oradei conquista il web

Baci, vacanze insieme in Finlandia e pranzi in famiglia: è questa l’estate di Dani Osvaldo e Veera Kinnunen che, dopo essersi conosciuti e aver condiviso tutta l’avventura sulla pista di Ballando, travolti dall’amore, hanno deciso di vivere totalmente il sentimento. Su Instagram, la ballerina e l’ex calciatore stanno così condividendo le immagini della loro storia d’amore appena iniziata. A far rumore, però, è il silenzio di Stefano Oradei. Quest’ultimo, dopo una scenata di gelosia, durante Ballando con le stelle, fu invitato da Milly Carlucci a chiedere scusa alla fidanzata. “Io chiedo scusa a te Veera, l’ho già fatto in privato ma spero che le accetterai anche pubblicamente. Lei è una meravigliosa professionista. Ho avuto una leggerezza”, furono le parole di Oradei che, oggi, preferisce non commentare.

Potrebbe interessarti anche—>Selvaggia Lucarelli a rischio per il flirt con Osvaldo

In occasione dell’anniversario di fidanzamento, Stefano Oradei aveva scritto una meravigliosa dedica alla fidanzata: “11 anni di noi amore mio… Meraviglioso insieme.. Grazie amore. Felice anniversario, ti amo”. Dopo la decisione di Veera di vivere la storia d’amore con Osvaldo, Oradei si è chiuso nel suo silenzio. Il popolo del web, però, si è schierato dalla sua parte. “Ne esci a testa altissima – scrive un fan sotto l’ultimo post di Oradei – sei un grande e sempre lo sarai. Milly dovrebbe chiederti scusa… meglio perderla una così”, scrive un altro. E ancora: “Da questa storia tu ne esci vincente! La brutta figura l’hanno fatta tutti gli altri! Guarda avanti, la vita ti sorride perché sei una persona perbene!”, “Non ho parole sul serio. Mi dispiace tantissimo”, “Forza Stefano, non è la fine del mondo! Avanti tutta”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI