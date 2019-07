Meteo giovedì 25 luglio: Italia ancora sotto anticiclone subtropicale

Le previsioni del 25 luglio nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che si trovano nelle zone settentrionali dell’Italia incontreranno una giornata calda e parecchio afosa con cieli limpidi o con poche nubi. Nelle ore pomeridiane potrebbero verificarsi dei temporali nell’area dell’arco alpino. La colonnina di mercurio si attesterà tra i 32 e i 38 °C. Qualche velatura offuscherà il cielo di Milano dove le temperature arriveranno a 36°C. Stessa storia anche a Torino.

Il cielo al centro

Chi abita nelle regioni centrali dello Stivale avrà a che fare con un meteo nel complesso stabile. Il clima sarà in prevalenza estivo e dunque il bel tempo sarà presente ovunque. Il caldo forte colpirà sopratutto le zone interne, mentre l’afa la farà da padrone lungo le coste. Le temperature saranno stazionarie, con massime comprese tra i 32°C e i 40°C. Per quanto riguarda le grandi città, bel tempo a Roma per l’intero arco della giornata con temperature massime di 36°C e minime di 25°C. A Firenze attese punte fino a 40°C , in abbassamento verso la sera.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole buone nuove. Qui infatti si potrà respirare. Se il clima sarà globalmente estivo con cieli sereni o con qualche nuvola qua e là, le temperature saranno lievemente più basse rispetto alle altre zone della Penisola. Bel tempo quindi per tutto il giorno, non fosse che per degli addensamenti innocui sul versante appenninico. Per ciò che concerne il termometro, le massime oscilleranno tra i 30°C e i 35°C. In particolare a Palermo si toccheranno 31°C e a Napoli i 33°C.

