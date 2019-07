Gravissimo lutto per Elena Santarelli che, su Instagram, annuncia la morte dello zio che si è suicidato. “Non è un gesto vigliacco, ecco perchè”.

Un lutto gravissimo ha colpito Elena Santarelli e tutta la sua famiglia. Ad annunciarlo è stata proprio la showgir che, su Instagram, ha pubblicato la toccante lettera d’addio che lo zio, marito della sorella della madre, ha scritto prima di togliersi la vita buttandosi dall’ottavo piano di un palazzo. Un gesto di disperazione, ma anche un grido d’aiuto quello dello zio della Santarelli come ha spiegato la stessa Elena in un lungo post.

Elena Santarelli, il messaggio d’addio per lo zio che si è suicidato: “può sembrare un gesto vigliacco, ma non lo è”

Afflitta dal dolore, Elena Santarelli ha deciso di raccontare la storia dello zio Vittorio, una persona buona con cui la vita è stata ingiusta. Per gran parte della sua vita, lo zio della Santarei ha dovuto combattere insieme alla propria famiglia contro la malattia della figlia, affetta dalla sindrome rara di Prader Willi. A tutto ciò, pochi giorni fa, si è aggiunta a notizia di una malattia che aveva colpito lo stesso zio di Elena.

Ecco cosa ha scritto la Santarelli:

“Questa è la lettera che mio zio Vittorio ha lasciato a mia zia Clara (sorella di mia madre) ieri mattina sul tavolo prima di togliersi la vita dall’ottavo piano di un palazzo a Latina.

Mio zio aveva una figlia (Daniela ) con la sindrome rara di prader willi ,da 37 anni era l’ombra di sua figlia Daniela, era insieme a mia zia un vero e proprio “care giver “dedicando tutte le sue energie alla figlia malata e come tutti i care giver ci si sente lasciati soli ( non dalla famiglia ). Pochi gg fa aveva scoperto di essere affetto da una malattia, questo è il secondo mostro di cui parla.

Questo gesto che ha compiuto può essere giudicato come atto di vigliaccheria ma non è così, un gesto chiaro di un ultimo sacrificio verso la famiglia e verso tutte le famiglie che vivono questa condizione. Zio Vittorio era una bella e brava persona che aiutava tutti con il sorriso sulle labbra e vorrei che tutti lo ricordassero per tutto quello che ha fatto prima di compiere qs gesto estremo. Zio voleva che si parlasse della prader willi e questo è’ il mio contributo al tuo volere zio Vito. Ti vogliamo tutti bene zio, hai lasciato un grande vuoto. Il repost è gradito. #caregiver #ciaozioVito #tivogliamobene. Ci prenderemo tutti cura della tua famiglia. Con affetto, tua nipote Elena”.

