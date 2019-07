Pochi alimenti, tanta carne e caffè amaro: questo è il segreto delal Dieta Plack che promette di ristabilizzare l’organismo ed eliminare i rotolini nei fianchi.

Dieta sì, ma mirata: è questo il programma rivoluzionario della Dita Planck, un regime alimentare ch promettere di far perdere un minimo di sei chili in due settimane,. Ma proprio questo è il limite che non dobbiamo superare

Perché grazie a questo metodo, nei tre mesi successivo il nostro peso dovrebbe assestarsi almeno per i tre anni successivi. Cambiare le abitudini alimentari, infatti, aiuta anche a modificare il metabolismo, lo rende più saldo e costante, con benefici per tutta la salute.

Il programma completo della Dieta Planck

La Dieta Planck quindi dura 14 giorni e va seguita alla lettera. Il risultato finale vi soddisferà, anche se richiede un minimo di sacrificio. Non tutte voi arriverete a perdere fino a 9 chili, il limite massimo di questo regime alimentare. Ma funziona, e per questo almeno una volta l’anno potete mettervi sotto e provarla per veder se anche su di voi gli effetti sono questi.

Qual è il segreto della Dieta Planck? Si tratta di un regime iperproteico, con pochissime fibre e carboidrati. Non dovete usare condimenti, dolcificanti, zuccheri, bevande gassate (perché ricche di zuccheri) e alcolici e la dieta va seguita alla lettera. In pratica facendo così si attiva solo il metabolismo proteico per produrre l’energia necessaria ogni giorno. Gli alimenti fondamentali nella Dieta Planck sono quindi la carne rossa, quella bianca e le uova in grande quantità, le insalate, le carote e il caffè da bere amaro.

E veniamo quindi al programma settimanale della Dieta Plank:

Lunedì

Prima Colazione: caffé senza zucchero, quanto ne volete.

Pranzo: due uova sode con spinaci poco salati.

Cena: una grande bistecca di vitello tre fette di arrosto con insalata verde e sedano.

Martedì

Prima Colazione: caffé senza zucchero ed un panino.

Pranzo: una grande bistecca di vitello, insalata verde e un frutto a piacere.

Cena: prosciutto cotto, quanto n volete.

Mercoledì

Prima Colazione: caffé senza zucchero ed un panino.

Pranzo: due uova sode con insalata verde e pomodori.

Cena: prosciutto cotto e insalata verde.

Giovedì

Prima Colazione: caffé senza zucchero e un panino.

Pranzo: un uovo sodo, carote cotte o crude, emmenthal.

Cena: frutta e yogurt naturale.

Venerdì

Prima Colazione: caffé senza zucchero e carote con limone.

Pranzo: pesce al vapore e pomodori.

Cena: una bistecca e insalata verde.

Sabato

Prima Colazione: caffé senza zucchero ed un panino

Pranzo: pollo alla griglia

Cena: due uova sode e carote cotte o crude.

Domenica

Prima Colazione: the con limone.

Pranzo: una bistecca alla griglia e frutta a scelta.

Cena: pasto libero.

Terminata la prima settimana, ricominciate con questo programma e alla fine di 14 giorni potet tornare a mangiare in maniera regolare, ma senza esagerare.

