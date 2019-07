Meteo mercoledì 24 luglio: l’Italia sempre più nella morsa del caldo

Nella giornata di mercoledì atteso un meteo nel complesso stabile e sereno su tutta la Penisola con temperature attorno ai +40°C a seguito dell’ingresso dell’anticiclone africano che sta colpendo soprattutto le regioni del nord e del centro

Sole sporcato da velature in alcune zone e caldo oltre le medie stagionale. Questo in riassunto il clima che sta caratterizzando lo Stivale in queste ore e che anche domani taglierà le gambe e tutti coloro che soffrono le temperature africane.

Secondo le più recenti previsioni la colonnina di mercurio continuerà ad innalzarsi con picchi che oscilleranno tra i 35 e i 40 °C. Verso il fine settimana però dovrebbero arrivare buone nuove, con un po’ di aria fresca per merito di un’instabilità di origine atlantica e qualche pioggia qua e là.

Le previsioni del 24 luglio nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che si trovano nelle regioni settentrionali del Paese incontreranno bel tempo al mattino. Stessa cosa al pomeriggio non fosse per qualche temporale a carattere locale sulle Alpi, comunque in rapida dissoluzione verso la sera, quando i cieli torneranno ad essere tersi, così come alla notte un po’ovunque.

Il cielo al centro

Sulle aree centrali dell’Italia atteso sole sin dalle prime ore del mattino, con nuvolosità assente. Al pomeriggio di nuovo clima estivo e senza precipitazioni, con cieli limpidi ovunque. Qualche nuvola passante si farà vedere nelle zone di mare tra la sera e la notte, in particolare nel Lazio. Sulla Toscana ampie schiarite nel corso della mattinata e poi anche nel pomeriggio su tutta la regione; tempo stabile anche nelle ore serali con cieli sereni.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole cieli nel globale sereni ovunque non fosse per degli addensamenti nuvolosi di carattere innocuo nelle prime ore del mattino sulle coste della Campania dal versante tirrenico. Sereno anche al pomeriggio con sole su tutto il territorio. Sulla Calabria condizioni stabili e sereno lungo tutto l’arco della giornata sia lungo la costa, sia sulle zone interne. Alla sera cieli limpidi ovunque.

Le temperature saranno in costante salita sia nei valori minimi, sia in quelli massimi, specialmente nelle regioni centrali.

