Alessandra Amoroso, dedica al fidanzato Stefano Settepani che risponde romanticamente: nozze entro l’anno per la cantante salentina?

Alessandra Amoroso si lascia andare e su Instagram pubblica una bellissima foto in cui è insieme al fidanzato Stefano Settepani con cui si sta godendo le vacanze. Bellissimi, sorridenti e felici, la cantante salentina e il produttore e collaboratore di Maria De Fliippi convoleranno a nozze entro l’anno?

Alessandra Amoroso, dedica al fidanzato Stefano Settepani: “per sempre, si spera”

Innamorati, complici, uniti e sempre più affiatati: è questa l’immagine che danno Alessandra Amoroso e Stefano Settepani che, ormai, vivono un amore importante da un po’ di tempo. Una storia che rende felice la cantante salentina che, pur essendo molto riservata, ha deciso di pubblicare un momento delle sue vacanze che sta trascorrendo con il compagno. “E ridiamo insieme che ridiamo sempre, sempre, sempre ma non basta mai!”. Stefano Settepani ha replicato: “Per sempre” e la cantante ha concluso: “Si spera”.

Anche in occasione del compleanno di Stefano Settepani, la Amoroso aveva scritto delle parole speciali per lui. “Non so cosa Dio abbia in serbo per noi…so solo che ho voglia di vivere la felicità e spero che, nonostante tutti gli alti e bassi, tu possa essere la giusta causa per ritrovare quella felicità persa. Ogni santissimo giorno, ti amo, auguri amore mio” – a cui Stefano aveva risposto così – “Grazie amore mio per come sei e per quello che fai per noi. Hai un cuore immenso e sono fortunato ad averti nella mia vita. Speriamo di vivere tutto sempre con amore. Ti amo immensamente”.

Un amore ormai maturo, dunque, quello tra Alessandra e Settepani che potrebbe presto essere coronato con il matrimonio. A tal proposito, in un’intervista rilasciata a Verissimo, la cantante aveva detto: “L’amore che mi dà mi rende felice, mi dà equilibrio. In futuro sogno matrimonio e figli ma per ora voglio concentrarmi su questo progetto, sulla musica. Più in là si vedrà, sicuramente mi prenderò una pausa”.

