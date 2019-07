Zumba un’ottima disciplina per restare in ottima forma

Lo Zumba fitness è una vera e propria disciplina sportiva, un connubbio di ginnastica aerobica e danze latino-americane. Quali sono i benefici? Scopriamoli

Lo Zumba è uno sport che allena tutto il corpo in maniera accompagnato dai ritmi musicali latini. E’ una vera e propria disciplina, oggi di tendenza, che piace a tantissime donne. Scopriamo insieme che cosa è questa disciplina e perchè è cosi praticata.

Che cosa è questa disciplina?

La disciplina nasce nel 2000, da Alberto “Beto” Perez, quando presenta a Miami la sua invenzione, una danza-fitness allegra accompagnata dalle musiche latine. Dopo il suo spettacolo venne apprezzato molto dai produttori americani, da divenire così un vero fenomeno in tutto il mondo. Leggi anche -> Allenarsi sempre alla stessa ora aiuta a mantenere la perdita di peso Così nel 2001 nasce “la società Zumba fitness” creata da Perez, Alberto Aghion e Alberto Perlman. Successivamente, nel 2005, viene istituita “la Zumba academy”, così da certificare e insegnare gli istruttori di zumba fitness. Le musiche che accompagnano questa danza sono solo musiche caraibiche. Quindi lo zumba non è altro che una combinazione di aerobica e balli latinoamericani. Questa danza si impone come ballo che allo stesso tempo fa bruciare tante calorie.

Come si svolge ?

I presupposti per questa danza sono il notevole movimento corporeo. Durante una lezione di zumba in palestra non avete mai un’attimo di pausa, la lezione si svolge sempre in piedi con la musica in sottofondo.

Si inizia prima con un riscaldamento muscolare accompagnato da una musica più soft, in modo che il corpo si prepara al notevole sforzo fisico.

Successivamente c’è una fase di aerobica, che ci farà bruciare una notevole quantità di grassi e tonificherà i muscoli. L’ultimo step prevede lo stretching in cui allunghiamo bene ogni muscolo del corpo.

Le coreografie sono semplici, non vengono spiegate in anticipo, basta seguire attentamente l’struttore.

In alcuni casi si possono utilizzare dei particolari attrezzi come bastoni, manubri.

I benefici dello zumba

I benefici di quest disciplina sono tanti ecco qui l’elenco:

Addominali rinforzati

Aumento del fiato

Aumento della resistenza

Controllo della pressione sanguigna

Perdita di peso

Rassodare i glutei

Antistess

Calorie che si bruciano ad ogni lezione

Praticando lo zumba si riescono a perdere fino a 500 calorie ogni 50 minuti. E’ uno sport adatto per chi vuole perdere chili in eccesso.

In Italia e nel resto del mondo i corsi sono molto diffusi. Questa disciplina è ideale per chi decide di abbinarla ad una dieta, perché oltre a bruciare le calorie in eccesso tonifica anche i tessuti.

Lo zumba assicura benefici sull’apparato cardio-vascolare, perchè si alternano i ritmi cardiaci ai cambiamenti musicali. Solo su un soggetto sano che non ha patologie cardio-vascolari, l’esercizio stimola la risposta cardiaca e di conseguenza favorisce il dimagrimento.

Tipologie di zumba

Lo zumba si differenzia in:

Zumba fitness: la classica versione

la classica versione Zumba toning: utilizza dei pesetti per tonificare di più

utilizza dei pesetti per tonificare di più Acqua zumba: la lezione viene svolta in acqua

la lezione viene svolta in acqua Zumba sentao: si utilizza una sedia come supporto agli esercizi

si utilizza una sedia come supporto agli esercizi Zumbatomic: è dedicata agli under 12

è dedicata agli under 12 Zumba Gold: è stata ideata agli over 65

Quale abbigliamento utilizzare?

Non esiste un’abbigliamento particolare, ma sicuramente dovrà essere comodo in modo da farci eseguire tutti i movimenti senza difficoltà.

Occorrono pantaloni elastici, scarpe da ginnastica e una canottiera Sicuramente per i pantaloni potete scegliere un modello più largo o anche i leggings, se preferite qualcosa che aderisca.

Virgilia Panariello