Un’altra coppia dell’ultima stagione di Uomini e Donne sembra in crisi. Ivam e Sonia non si fanno più vedere insieme e le risposte dell’ex corteggiatrice alimentano i dubbi.

La storia tra Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino è arrivata ai titoli di coda? Il sospetto è forte e, nel caso la news di gossip fosse vera, si tratterebbe dell’ennesima coppia di Uomini e Donne che scoppia.

In realtà fino a pochi giorni fa non sembravamo esserci dubbi sul fatto che l’ex tronista spagnolo e la sua scelta potessero passare l’estate insieme. Oggi però tutto sembra cambiato all’improvviso, senza una spiegazione vera.

Trono Classico, le ultime su Ivan e Sonia

Eppure è da qualche ora che sull’amore tra Ivan e Sonia scorrono nuvole pesanti Tutto è partito da un post pubblicato dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che ha detto e non detto: “A volte preferisco restare in silenzio” ha scritto, accanto ad una sua immagine con un dito davanti alla bocca, nel tipico gesto di chi non vuole parlare.

Un messaggio talmente strano, arrivato così all’improvviso, che i fans della coppia hanno voluto sapere a tutti i costi cosa volesse dire Sonia Pattarino. Così la ragazza successivamente ha deciso di rispondere con una serie di Stories su Instagram: “Allora quella frase potrebbe dire tutto e niente. Però è vero anche che se preferisco stare in silenzio è perché non mi va di dire niente”, ha spiegato la ragazza.

E successivamente ha anche aggiunto che se con Ivan sarà come pensano in molti, cioé che la storia d’amore è arrivata alla fine, tanto si capirà con il tempo. E se non dovesse essere così, allo stesso modo. Una risposta molto strana, che ha lasciato aperti tutti i dubbi su una possibile crisi con Ivan anche perché l’ex tronista spagnolo da parte sua ha scelto di non dire nulla.

In effetti il percorso di Ivan e Sonia all’interno del dating show di Canale 5 non è stato sempre facile. L’ex tronista è rimasto colpito fin da subito dalla ragazza sarda, ma è stato molto combattuto tra lei e Natalia Paragoni. Quest’ultima poi si è chiamata fuori quando in studio è arrivato Andrea Zelletta e adesso vivono una intensa storia d’amore, mentre quella di Ivan forse è già finita.

Così dopo Giulia Cavaglià e Manuel Galliano ma anche Angela Nasti e Alessio Campoli, questa potrebbe essere la terza coppia nell’ultima stagione di Uomini e Donne a durare pochissimo. E i fans del programma sono infuriati. Chiedono alla redazione di fare più attenzione nei casting perché ci sono tropi ragazzi pronti solo a mettersi in mostra.

