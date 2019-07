Dopo Angela Nasti, anche l’ex tronista di Uomini e Donne, Giulia Cavaglià, finita la storia con Manuel Galiano, si consola con un calciatore? Gli indizi.

Giulia Cavaglià, archiviata la storia con Manuel Galiano che è finita poche settimane dopo la scelta, si starebbe consolando con un calciatore? Dopo Angela Nasti che è impegnata con il calciatore Kevin Bonifazi, anche l’altra ex tronista di Uomini e Donne finisce al centro del gossip per un presunto flirt con un calciatore. Sarà vero?

Se vuoi restare sempre aggiornato su tutto ciò che riguarda il gossip, le notizie e i video del gf e altri reality clicca qui!

Uomini e Donne: Giulia Cavaglià fidanzata con un calciatore? Gli indizi

Dopo la delusione vissuta con Lorenzo Riccardi che le ha preferito Claudia Dionigi, Giulia Cavaglià pensava di aver trovato la persona giusta in Manuel Galiano, ma la scelta avvenuta al termine del suo percorso sul trono di Uomini e Donne si è dimostrata infelice. Oggi, però, Giulia torna al centro del gossip per un presunto flirt con un calciatore. A raccogliere tutti gli indizi che farebbero pensare ad un nuovo flirt per Giulia è il Vicolo delle News.

Potrebbe interessarti anche—>Manuel Galiano attacca Giulia Cavaglià: lei replica duramente

Secondo il Vicolo delle News, il calciatore che avrebbe fatto breccia nel cuore di Giulia Cavaglià si chiamerebbe Pietro, avrebbe 21 anni e giocherebbe nelle serie minori. Secondo le talpe del Vicolo delle News che hanno ispezionato i rispettivi profili Instagram dell’ex tronista e del caciatore, i due avrebbero trascorso diverso tempo insieme. Con loro ci sarebbe stata anche Irene, un’amica di Giulia, insieme al proprio fidanzato. La Cavaglià, inlotre, ha anche partecipato ad una festa in piscina insieme ad un gruppo di amici tra i quali ci sarebbe stato anche Pietro. Inotre, in una storia, ha immortaato un ragazzo di spae pubbicando i tutto con una canzone che dice: “And we could be together baby. As long as skies are blue” – ovvero “E potremmo stare insieme, baby. Finché i cieli sono blu”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI