Uomini e Donne, c’è crisi tra Ivan Gonzalez e Sonia? Lei rivela tutto con un post. Tutto quello che c’è da sapere in un video

Ormai da diversi giorni si sono diffuse numerose indiscrezioni circa una presunta crisi della coppia di Uomini e Donne, Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino. Infatti sui social i due non appaiono più insieme e ieri lei ha messo una foto accompagnata che ha creato molta preoccupazione nei fans della coppia: “A volte preferisco restare in silenzio”

Tuttavia, solo poche ore fa, l’ex corteggiatrice attraverso le Instagram stories ha rivelato: “Praticamente ho scatenato un caos con quella foto che ho pubblicato. Quella frase potrebbe dire tutto e niente, però è vero anche che se ho scritto che preferisco rimanere in silenzio è perché voglio rimanere in silenzio. Se dovesse essere come pensate voi lo vedrete con il tempo, e se non dovesse esser così idem.”

