Treni, traffico in tilt dal nord al sud: oltre 4 ore di...

Treni, traffico in tilt dal nord al sud a causa della diffusione di un incendio doloso: oltre 4 ore di ritardi. Tutto quello che c’è da sapere in un video

Grande Caos stamattina in stazione per tutti i viaggiatori a causa di un incendio doloroso scoppiato alle porte di Firenze. Il tutto ha creato molti disagi e diverse ore di ritardo: oltre 4 ore!

Dalle 9.30 i convogli sono ripartiti, è stata riprogrammata quasi tutta la circolazione dei treni ad alta velocità e non. Nonostante ciò le ripercussioni sono state innumerevoli infatti sui convogli erano presenti diversi magistrati e colleghi che si erano messi in viaggio da tutt’Italia per dare l’ultimo saluto a Francesco Saverio Borrelli.

