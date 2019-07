Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri i programmi che i principali canali in chiaro ti offriranno per la prima serata di oggi. Arriva il palinsesto tv!

Una nuova settimana ha avuto inizio e noi siamo pronte ad affrontarla al meglio. Un pizzico di relax per ricaricare le batterie potrebbe però risultare di grande aiuto: Come procurarcelo? Una serata tra divano e tv potrebbe fare al caso nostro.

Importante sarà allora scegliere il giusto intrattenimento e a tale scopo potrete, come sempre,e contare sul supporto di CheDonna.it.

Ecco infatti di seguito un dettagliato elenco dei programmi che i principali canali in chiaro proporranno per la prima serata di oggi.

Scorrilo con noi, scegli ciò che più ti affascina e garantisciti così una serata semplicemente rigenerante.

Il palinsesto televisivo è servito!

Stasera in tv: palinsesto lunedì 22 luglio

Rai Uno – Amiche da morire (Film)

Gilda (Claudia Gerini) è la prostituta di una piccola isola della Sicilia, Olivia (Cristiana Capotondi) è la santarellina del paese, sposata con un bel pescatore, e Crocetta (Sabrina Impacciatore) è invece la bruttina portafortuna del luogo. Le tre sono quanto di più lontano si possa immaginare l’una dall’altra ma il fato le unirà in un’imprevedibile avventura. Quando Olivia inizierà a nutrire sospetti circa la fedeltà del marito scoprirà che costui è un ladro e, invoco tempo, la situazione precipiterà, trasportando le tre donne in una situazione veramente complessa che attirerà, come se non bastasse, i sospetti di Nino Malachia (Vinicio Marchioni), brusco commissario di polizia convinto che le tre donne stiano nascondendo qualcosa.

Rai Due – Hawaii Five-O – Stagione 8 Episodio 11 – Un Natale speciale (Telefilm)

Danny è a casa per riprendersi dalla grave ferita subita. La vigilia di Natale sarà allora l’occasione per trascorrere un po’ di tempo con il figlio: Danny deciderà allora di raccontargli una storia, quella di una banda di ladri travestiti da Babbo Natale che vengono fermati da un gruppo di eroi.

Rai Tre – La meccanica delle ombre (Film)

Contabile disoccupato, ex alcolista, solitario e meticoloso stenta a trovare un nuovo impiego. Un giorno un’enigmatica organizzazione gli chiede di trascrivere i nastri di misteriose intercettazioni telefoniche. L’uomo accetta ovviamente senza domande, pur sapendo di dover rispettare una rigida serie di regole. L’uomo ignora però di esser appena entrato a far parte di un pericoloso intrigo di potere, che vede coinvolti i servizi segreti e le più alte sfere del governo francese.