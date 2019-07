Ci sono tanti ingredienti che in cucina si trasformano. Come i biscotti, da usare per preparare un dolce indimenticabile. Avete presente i Pan di Stelle? Ecco come utilizzarli al meglio.

“Le stelle sono tante, milioni di milioni…”.Ma se le portassimo in tavola come un dolce? Ci avevate mai pensato? Lo diciamo chiaro: con questa facile ricetta sfruttiamo dei biscotti Pan di Stelle, quelli che conosciamo tutti e che si trovano sia nei negozi che nella Grande Distribuzione organizzata. Ma ci mettiamo anche la nostra mano, aggiungendo alcuni ingredienti deliziosi per colazioni e merende indimenticabili.

Torta Pan di Stelle un dolce da non perdere

I Pan di Stelle non solo soltanto buoni da mangiare da soli. Sfruttandoli come base si possono usare per preparare alcuni dolci facili che piaceranno ai nostri bambini e non solo. Come la Torta Pan di Stelle Sbriciolata che richiede solo un po’ di pazienza e praticamente non c’è niente da cuocere.

Ingredienti

450 g di biscotti Pan di Stelle

150 g di burro

150 ml di panna fresca

250 g di mascarpone

2 cucchiai di gocce di cioccolato

2 cucchiai di zucchero a velo

Procedimento

Come primo passo frullate in un robot da cucina i biscotti Pan di Stelle riducendoli in farina. A parte, fate sciogliere il burro in un forno a microonde o in un pentolino, tenendo sempre la fiamma molto bassa. Quando il burro sarà sciolto, unite in una boule i biscotti sbriciolati al burro fuso e mescolateli.

Poi rivestite il fondo di uno stampo per torte da 22 centimetri (meglio quelli con la cerniera) con un disco di carta forno, e ricopritelo con una parte dei biscotti sbriciolati insieme al burro. Fate uno strato compatto aiutandovi con le dita o con un cucchiaio di legno e create un strato di biscotti sbriciolati anche sui bordi. Mettete a riposare in frigorifero.

In un’altra ciotola versate la panna, il mascarpone e lo zucchero a velo. Con le fruste elettriche montateli per un paio di minuti, fino ad ottenere una crema omogenea. Quindi incorporate le gocce di cioccolato, che possono anche 3essere sostituite da piccole scaglie di cioccolato fondente.

Versate il composto nello stampo rivestito con i biscotti sbriciolati e livellatelo. Infine prendete i biscotti sbriciolati insieme al burro che avete avanzato e create uno strato sopra alla crema per chiudere la torta.

Fate riposare in frigo per almeno un paio di ore prima di tirare fuori la torta e spolverarla con lo zucchero a velo oltre a qualche biscotto frantumato.

