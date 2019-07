Palline vaginali: l’origine delle sfere

Le palline vaginali hanno un’origine antica ed un pò misteriosa. Secondi alcuni le sue origini risalgono dalla Cina di 2000 anni fa perciò conosciute anche palline cinesi, altri dicono che siano state inventate in Giappone nel 500 d.C.

Sono nate come strumento di piacere, da usare durante un rapporto sessuale o durante i preliminari. Inoltre sono ottime per mantenere tonica la zona dei genitali, soprattutto dopo il parto.

In passato venivano realizzate con materiali privilegiati come la giada o metalli, così da permettere i giochi di peso e di temperatura. Le palline vaginali si posso acquistare in qualsiasi sexy shop, oppure online.

Come si indossano

Le geisha balls sono formate da una sferetta o da due unite da un cordoncino per estrarle, come per gli assorbenti interni.

Le palline vanno inserite in vagina, la sfera deve collocarsi a i 2 cm di distanza dall’apertura vaginale, per evitare che fuoriescano dobbiamo contrarre la muscolatura pelvica.

Per rendere tutto più facile e veloce, facciamo un bel respiro e rilassiamoci, perchè se siamo tese non riusciremo mai ad inserirle. L’inserimento può essere velocizzato, se vorrete con un lubrificante.

Dopo aver inserito le palline vaginali dentro, possiamo svolgere le attività di ogni giorno, correre, fare sport, in modo da farle vibrare e così attivano la circolazione del sangue nella zona.

Si possono indossare anche per poco tempo ogni giorno, sono molto più efficaci se pratichiamo ogni giorno gli esercizi di Kegel, si chiamano così perchè l’ideatore è il ginecologo statunitense Arnold Kegel.

Questi esercizi sono semplici contrazioni volontarie dei muscoli del pavimento pelvico che sostengono l’uretra, l’utero, la vescica e il retto.

Come scegliere le palline ?

Le palline vaginali vanno scelte in base alla struttura fisica, acquistarle più leggere e grandi se il pavimento è poco tonico, più piccole e pesanti se l’obiettivo è il mantenimento della tonicità.

E’ consigliabile utilizzarle dopo i trent’anni, perchè il pavimento pelvico inizia lentamente a perdere tono.

Le palline vaginali si devono utilizzarle inizialmente con gradualità, cioè 30 minuti per un paio di volte alla settimana, mentre si svolgono tutte le attività in movimento.

Quale materiale scegliere?

In passato venivano utilizzate in pietre preziose come la giada, o addirittura in metallo.

I materiali consigliati oggi sono in silicone medicale e ABS, sono facili da indossare e da pulire. Potete anche sperimentare materiali diversi, di l’acciaio o addirittura senza il cordoncino come le fanno le geishe.