Meteo martedì 23 luglio: sull’Italia sempre più caldo

Nella giornata di martedì attese condizioni climatiche stabili e serene da nord a sud, con un’impennata delle temperature fino a 40 °C a seguito dell’arrivo dell’anticiclone africano.

Udite udite torna il caldo da asfissia che ci aveva tolto le forze nel mese di giugno. Se già questo lunedì abbiamo cominciato a boccheggiare con cieli sereni, a tratti velati e temperature in netta salita, in particolare a metà giornata, domani il meteo dovrebbe rimanere pressoché uguale con complessiva stabilità e caldo in rialzo fino a picchi tra i 36°C e i 37°C sulle regioni del nord e del centro.

Secondo le più recenti previsioni la tendenza delle prossime giornate sarà di caldo e sole con la colonnina di mercurio ben oltre le medie di stagione. La situazione dovrebbe rendersi più vivibile verso fine luglio.

Le previsioni del 23 luglio nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che si trovano al nord della Penisola avranno a che fare con possibili acquazzoni o temporali durante il pomeriggio, in particolare sulle zone alpine centro occidentali. Cieli limpidi o poco nuvolosi nelle altre aree per l’intera giornata.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali quale nuvola di passaggio, in particolare tra la Toscana e il Lazio, mentre nelle ore pomeridiane il sole la farà da padrone sia sul versante tirrenico, sia su quello adriatico. Tra la sera e la notte ancora clima stabile con cieli tersi ovunque. Sulla Toscana meteo perlopiù stabile seppur con qualche nuvola sparsa in mattinata. Qualche schiarita in più al pomeriggio. Alla sera tempo sereni sia lungo le coste, sia sulle aree interne.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole meteo stabile e nel complesso soleggiato durante tutta la giornata, non fosse per qualche addensamento innocuo sulla Sardegna e le coste tirreniche. Spazi di sereno ampi alla sera e di notte sia sui settori peninsulari, sia su quelli Insulari. Sulla Calabria schiarite ampie al mattino, mentre nelle ore pomeridane si verificheranno degli addensamenti innocui su buona parte del territorio. Possibili temporali sulla Sila. Asciutto anche nelle ore serali un po’ ovunque.

Le temperature saranno stabili o in salita sia nei valori minimi, sia nei massimi.

