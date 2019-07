Giovanni Arrigoni chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Giovanni Arrigoni è un Wakeskater di 29 anni, lui è nato nel 1990. È un appassionato di palestra, di viaggi ma sopratutto del mare. Non abbiamo informazioni che riguardano la vita privata di Giovanni, infatti sembra essere molto riservato e riflessivo. Infatti in un post ha scritto: “Prego sempre di avere occhi che vedono il meglio nelle persone, un cuore che perdona il peggio, una mente che dimentica il male e un’anima che non perde mai la fede in Dio”.

Giovanni Arrigoni è noto al pubblico di Canale 5 per aver fatto parte della rosa di tentatori (super sexy) di Temptation Island. Ma scopriamo qualcosa di più sul suo conto!

Nome: Giovanni Arrigoni

Soprannome: Speedo

Età: 29 anni

Data di nascita: 1990

Luogo di nascita: /

Segno zodiacale: /

Titolo di studio: /

Professione: Wakeskater

Altezza: /

Peso: /

Account social: Instagram

Giovanni Arrigoni: Instagram e vita privata

Giovanni Arrigoni è molto attivo su Instagram, il suo profilo è seguito da 19,8mila followers e conta solo 66 post. Qui è solito condividere foto che riguardano la sua carriera tuttavia sono presenti anche selfie, shooting fotografici e scatti insieme ad amici e parenti. Il suo profilo ufficiale è questo qui. Il 29enne non ha ne un profilo attivo su Facebook ne su Twitter, quindi gli account che trovate sul web o sono profili falsi o fanpage.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale non sappiamo molto al riguardo poiché ci tiene molto alla sua privacy, tuttavia sappiamo che non è fidanzato infatti partecipa nelle vesti di tentatore a Temptation Island

Giovanni Arrigoni: carriera

Giovanni Arrigoni lavora come modello e wakeskater, infatti ha avuto il piacere di sfilare per diversi brands come Barrel e Saraghina Eyewear. Tuttavia la carriera sportiva è la sua vera vocazione, il 29enne fa parte del Club Wakeskating Milano conquistando la medaglia d’argento ai campionati mondiali per l’anno sportivo 2018/2019 nella categoria Open Wakeskate.

Nel 2016, invece, è arrivato in quarta posizione per il wakeskating maschile. Nel 2019 decide di partecipare a Temptation Island nel ruolo di tentatore, nel corso del programma si avvicina a Katia Fanelli, fidanzata di Vittorio Collina (coppia nata del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne).

