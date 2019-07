Elena Santarelli accusata di essere troppo magra, la showgirl ammette che il dolore per il figlio Giacomo l’ha prosciugato

Elena Santarelli in questi ultimi mesi è stata spesso oggetto di critiche e l’ultima l’ha ricevuta poche ore fa. Infatti La splendida showgirl e modella, ha pubblicato una foto che la ritrae in costume da bagno, in riva al mare e sotto lo scatto in questione ha ricevuto un duro commento riguardo la sua forma fisica.

La donna l’ha accusata di non avere un fisico perfetto e di essere troppo magra: “Ti invito a fare un giro in Emilia, patria del colesterolo. Forse saresti ancora più bella.” Questo è solo uno dei numerosi commenti cattivi e di pessimo gusto che si possono leggere sotto il post. Ma Elena Santarelli non si è fatta abbattere ed ha risposto per le rime

Elena Santarelli risponde alle critiche ricevute

Elena Santarelli ha deciso di rispondere all’utente che l’accusata sottolineando come negli ultimi anni abbia avuto altre cose a cui pensare piuttosto che la sua forma fisica. Infatti ha così replicato: “Tesoro se mi segui avrai letto perché mi sono asciugata. Non di certo per entrare in un tubino di Zara taglia 36. Le mie origini sono romagnole. Non mi hai offeso, però anche basta con questa magrezza. Nessuno ha chiesto un parere, però se volete lasciatelo pure. Io continuo a vivere e a mangiare poi se volete pensare altro siete liberi. La mente viaggia”.

Poi ha aggiunto: “Ora te lo spiego per bene visto che vuoi fare la simpatica. Il 30 novembre del 2017, a mio figlio Giacomo hanno diagnosticato un tumore cerebrale. Pochissimi mesi fa ha finito la chemio. Scusami se questa situazione mi ha fatto dormire poco, mi ha causato tanti pensieri. Il mio dolore mischiato ad altro dolore di altre famiglie mi ha prosciugato. La mia vita è cambiata e così anche il mio corpo. Pur mangiando non ingrasso. Spero di essere stata chiara, buona serata”.

